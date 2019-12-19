Девушка-инвалид судится с администрацией Коврова

Иск 25-летней Екатерины Сухининой сейчас рассматривается в Ковровском городском суде. Девушка пытается доказать чиновникам, что ей, инвалиду-колясочнику, тяжело жить на 5-м этаже дома, где нет ни лифта, ни пандусов. Она просит предоставить ей другое муниципальное жильё на 1-м этаже.

Четыре года назад с Катей случилась трагедия. Она попала в автомобильную аварию и стала инвалидом 1-й группы. Самостоятельно передвигаться девушка не может. А спускать инвалида-колясочника по многочисленным ступеням тяжело даже мужчине. Таким образом была уже разбита одна инвалидная коляска. Сейчас Кате приходится большую часть времени проводить дома, хотя она очень активный и жизнелюбивый человек. Инвалидность не помешала ей стать лауреатом нескольких конкурсов красоты. И девушке, которая представляла свой город на международном уровне, приходится в буквальном смысле сползать с пятого этажа, когда никого нет рядом.

— Если будет удобный пандус, то я смогу самостоятельно выходить из дома. Как думаете, удобно 50 килограммов стаскивать с 5-го этажа? Нет! Я большую часть сижу дома, потому что с выходом проблемы! Да и коляску жаль ломать об лестницы, — рассказывает «Призыву» Екатерина.

Вместе со своей мамой Инной Сухининой она обратилась в суд с иском о причинении морального вреда. Ответчик – администрация Коврова. Чиновники, по словам истца, не выполняют требования федеральной программы о доступной среде для инвалидов.

— Въехали мы в эту квартиру в 1997 году, дочке было 3 года, сейчас ей 25. Она попала в аварию, стала инвалидом 1-й группы. Мы живем в военном городке. Эта квартира прежде принадлежала Министерству обороны, теперь городу. Мы здесь проживаем по соцнайму, квартира неприватизированная, — говорит Инна Сухинина, мама Кати. – У нас хрущевка, подъезды узкие. Поэтому инвалидам спускаться с верхнего этажа очень сложно. Вот уже три года мы ждем помощи от администрации, но безуспешно.

Екатерина и ее мама три года пытаются отстаивать свои права.

Городская комиссия доказала, что Катя Сухинина, инвалид 1-й группы, не может проживать в квартире на 5-м этаже, говорит адвокат семьи. Но другая же комиссия заявляет, что помочь им нельзя. Потому что семья не малообеспеченная.

— На судебном заседании ответчику было устно предложено рассмотреть вопрос о предоставлении им маневренного жилья или иной квартиры, где инвалиду удобно было бы проживать в соответствии с условиями федерального закона, — говорит адвокат Михаил Виноградов. — У нас иск о создании условий, о защите прав инвалидов. А именно — создание спусков с пятого этажа, пандусов у поликлиник. Администрация как муниципальный орган должна всё это создать.

В городской администрации «Призыву» дали понять, что не занимаются поиском жилья для инвалидов. Это якобы не входит в их обязанности. Семью же Сухининых вновь попросили обратиться к ним в письменном виде со своими жалобами.

— Они обратились в суд с иском о возложении обязанности устранить нарушения федерального законодательства и взыскании компенсации за моральный вред. В рамках этой ситуации с выдвинутыми исковыми требованиями ни о каком обмене жилья речи идти не может, — утверждает Наталья Кузина, юрист-консультант администрации города Коврова. – Я обменом жилья не занимаюсь, я просто представляю администрацию в суде. Если они хотят попросить предоставить им другое муниципальное жильё, они должны написать заявление в органы местного самоуправления, в жилищный отдел, и там дадут исчерпывающий ответ.

Семья Сухининых уверена: чиновники водят их по замкнутому кругу. Следующее судебное заседание по этому делу состоится уже в следующем году, 14 января. К этому времени прокурор попросил подготовить чиновников списки свободного жилья, подходящего для нормального проживания Екатерины Сухининой.

Ранее «Призыв» сообщал, что на железнодорожном вокзале для удобства инвалидов перенесли туалет с цокольного этажа на первый.

Татьяна Данилова

Фото Екатерины Сухининой

Инвал