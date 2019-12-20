Детский сад выплатит компенсацию за сломанное бедро ребенка

Муромский городской суд вынес решение в пользу родителей ребенка, сломавшего бедро в детском саду. Правда, требования истца удовлетворены лишь частично. Семья пострадавшего мальчика потребовала от учреждения 300 тысяч рублей. В эту сумму входит компенсация морального вреда, а также материальных расходов на лечение и восстановление ребёнка. В итоге в пользу истца будет взыскано 120 тысяч рублей, сообщает портал «Муром24».

Ребенок пострадал прямо на глазах воспитателя.

Мальчик споткнулся о задранный кусок линолеума, упал и почувствовал сильную боль в ноге. Приехавшие на место медики доставили ребенка в больницу, где у него был диагностирован перелом бедра. По заключению судебно-медицинского исследования травма причинила тяжкий вред здоровью. Ребенок стал менее активным, боится бегать, прыгать. Родители обратились в суд.

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Ольга Ефремова

Фото: i.obozrevatel.com