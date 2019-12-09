Детский сад эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации

Воспитанники ковровского детского сада № 55 на улице Крупской были в срочном порядке эвакуированы. Причиной стала сработавшая пожарная сигнализация. Тревожные сигналы прозвучали после задымление в электрощитовой. К месту происшествия поспешили пожарные. Было установлено, что в электрощите произошло короткое замыкание. Пожарные ликвидировали его с помощью порошковых огнетушителей, сообщила пресс-служба 8-го отряда ФПС по Владимирской области. Причина случившегося устанавливается.
Пострадавших нет. Все дети были эвакуированы в безопасное место до приезда родителей.
Ранее «Призыв» сообщал, что из-за задымления в моторном отсеке автобуса были эвакуированы пассажиры. Инцидент произошел сегодня утром во Владимире.
Ольга Ефремова
Фото Натальи Никитиной
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