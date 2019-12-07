Дети-сироты получили 37 квартир во Владимире

37 детей-сирот получили квартиры во Владимире. Таков итог 2019 года. Очередь этой категории граждан, бесплатно получающих квартиры от государства, в областном центре составляет около ста человек. «Обнулить» её не удаётся: место новосёлов в очереди занимают новые сироты, достигнувшие совершеннолетия. Все квартиры выдаются «под ключ» с полной косметической отделкой. Там есть санузел, раковина и плита. Сегодня на рынке недвижимости таких квартир в новостройках не встретишь. Только по спецпредложению. Но их ценник, в отличие от обычных апартаментов, выше раза в полтора.

Елена Маркова, и.о. начальника управления образования администрации г. Владимира:

По рыночной стоимости будет приобретаться порядка 30 квартир в следующем году.

У нас в очереди стоят 100 человек. Очередь увеличивается по мере обращения детей. В случае необходимости дополнительно выделяются средства за счет экономии на торгах у других территорий.

В этом году, допустим, хватило ещё на одну квартиру.

Одно время с предоставлением квартир детям-сиротам была серьезная проблема. Ни один из застройщиков не соглашался выходить на торги по продаже такого рода жилья, поскольку стоимость квадратного метра, заявленного муниципалитетом, была ниже рыночной. Теперь «квадрат» жилья для детей-сирот рассчитывается по отдельной, рыночной цене, в отличие от других льготных категорий граждан. И проблем с застройщиками нет.

В отличие от детей-сирот, многодетным, молодым семьям и семьям бюджетников субсидия выдаётся в сумме не выше 33 тысяч рублей за «квадрат».

Ранее, как «Призыв» сообщал, что депутаты Законодательного Собрания Владимирской области приняли закон, защищающий жилье детей-сирот. Он позволяет увеличить мораторий на оформление квартиры в собственность сироты, если на местах соцслужбы видят, что есть опасность потери квартиры: когда, допустим, бывший ребёнок-сирота выпивает, общается с антисоциальными элементами или его могут облапошить мошенники.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»