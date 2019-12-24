Детей Владимирской области поздравили с Новым годом

Письмо Деду Морозу отправлено, сказочный костюм отглажен, стишок выучен. Во Владимирской области началась пора новогодних ёлок. Ребятишки ждут подарков и веселых хороводов. Традиционно на площадке общественной организации «Милосердие и порядок» для детей устраивают сказочный спектакль и вручают сладкие подарки. Праздничное настроение начинается уже в фойе. На фоне зеленой красавицы родители с детками выстраиваются в очередь на фотоссесию. Малыши — в ярких, карнавальных костюмах.

Пятилетний Даниил нарядился добродушным дракончиком. Мальчик посещает владимирский 57-ой детский сад и говорит, что весь год вел себя хорошо. По крайней мере, игрушки за собой убирал. Поэтому на полных правах заказал у Деда Мороза новый игровой набор.

Даниил Денисов:

Я хочу героев «Леди Баг и Супер-Кот». Это супергерои. Это мой самый любимый мультик.

— Ты готов стишок Дедушке рассказать?

Да! Здравствуй ёлочка лесная, серебристая, густая. Ты под солнышком росла и на праздник к нам пришла.

А вот шестилетняя Варвара пришла в костюме звездного неба. Девочка уже готовится к школе, ходит в подготовительную группу. Письмо Деду Морозу писала сама. Отметила свои трудовые заслуги: Варя — большая мамина помощница.

Варвара Пугачева:

Я стирала, пылесосила и вешала бельё. Дед Мороз — это Новый год, дети ему всегда пишут письма. И он несет подарки, какие у него попросили.

— Что ты пожелала?

Шапку, кенгуруни, тапочки. А маме я пожелаю, чтобы все желания у неё сбывались.

Ежегодно в зимние дни по инициативе депутата Госдумы РФ, председателя общественной организации «Милосердие и порядок» Григория Викторовича Аникеева во Владимирской области проводятся новогодние мероприятия для семей региона. В них принимают участие несколько тысяч ребят из многодетных и малообеспеченных семей области.

— Мы очень рады, что нас пригласили на такое мероприятие, — говорит Маргарита Денисова. – Очень здорово, что для нас общественная организация «Милосердие и порядок» устраивает новогоднюю ёлку со сладкими подарками.

Новогодние ёлки общественной организации «Милосердие и порядок» проходят в городе Радужный, Александровском, Собинском, Суздальском, Кольчугинском, Киржачском, Юрьев-Польском и других районах области.

В киноконцертном зале общественной организации «Милосердие и порядок» детей своим спектаклем порадовали актеры Владимирского областного театра кукол. Волшебную сказку «Круговорот под Новый год» поставил Сергей Ерофеев, который также является актером театра. История разворачивается в избушке Деда Мороза. По сценарию Новый год под угрозой срыва. А всё потому, что Старый год (его роль исполняет актёр Сергей Тульский) не хочет уходить. И тут как тут появляется нечистая сила, готовая ему поспособствовать.

Сергей Тульский, актер областного театра кукол:

Я играю год, который пришел, наступил, прошел год, и я до сих пор не осознал, что моё время вышло. И мне на покой пора и пора встречать новый, следующий год. Естественно не хочется уходить, я успел всех полюбить. И в конце происходит волшебство, все счастливы, зло повержено.

Я думаю, что после просмотра этого спектакля дети должны понять, что существует доброта. Как и большая часть спектаклей нашего театра учит детей и зрителей доброте.

Дети – самый честный зритель. Его труднее всего обмануть. В театре это так. Маленький зритель видит, где ложь, где правда.

Многие семьи на праздник пришли всем составом. Например, семья Климовых. Для маленьких тройняшек Ани, Маши и Георгия это уже четвертый Новый год. По словам мамы Алевтины, в их семье принято к празднику готовится заранее. В создании новогоднего настроения участвуют все.

— У нас традиция. Пишем письмо Деду Морозу, лепим снеговика, отправляем снеговика в лес за ёлкой. Этот же снеговик несет письмо Деду Морозу. В этом году снега нет, поэтому пришлось отправить почтой, – рассказала «Призыву» Алевтина Климова, многодетная мама. — Украшаем дом, готовим открытки всем родным. У нас за месяц, наверное, каждый вечер занят подготовкой к новому году. Дети уже заказали подарки. Георгий попросил робота, Аня хочет Крепыша, а Маша — Скай из «Щенячего патруля».

Традиционно после спектакля все детишки смогли сфотографироваться с Дедом Морозом. Каждый ребенок получил сладкий подарок. Многие родители, зарядившись новогодним настроением на празднике, отправились домой с желанием поставить и украсить ёлку.

Татьяна Данилова

Фото, видео «Призыв»

Заглавное фото общественной организации»Милосердие и порядок»