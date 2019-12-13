Детей в новые ясли запустят весной

Обещанные сроки строительства четырех корпусов яслей на территории существующих детсадов Владимира не соблюдены. Несмотря на то, что подрядчики работают без выходных и хорошими темпами, объекты не будут введены в 2019-м. Городские власти до последнего настаивали на том, что ясли удастся достроить к Новому году. Но к середине декабря стало ясно, что этого не случится.

Ясли строятся на Завадского, Крайнова, Сурикова и 1-й Пионерской. Всего туда можно будет пристроить 200 малышей в возрасте до трех лет. Как поясняли в администрации города, места выбраны по адресам семей, обратившихся за путевками в ясли. В «актуальной» очереди, по данным департамента образования администрации Владимирской области, стоят 280 детей. Так что мест в новых яслях все равно не хватит. Кому-то придется ждать будущего года, когда начнутся другие стройки.

Ольга Беляева, директор департамента образования:

Особенно острая ситуация в трех микрорайонах Владимира. В Ленинском районе все четыре пристроя создаются.

Вторая территория — Сновицы-Веризино, где запланированы стройки на будущий год, и Коммунар. В этом году в пристроях завершат строительство, а дети пойдут в 2020 году.

Сегодня идет стяжка полов, поэтому не можем зайти внутрь. Здесь две большие группы, всего на 50 человек.

Есть кухня, актовый и спортивный залы. Условия очень хорошие.

Странно, что в список не попал не менее «молодой» и растущий микрорайон Юрьевец. Хотя новый садик там и построен, но очередь все равно останется. О сроках открытия этого дошкольного заведения можно прочитать здесь.

10 тысяч владимирцев написали заявление в детсад и пока не получили путевки.

Очередь в детсады большая, и она постоянно растет. Сейчас в 88 ДОУ Владимира ходят 21 тысяча детей. Еще половина на подходе, то есть родители уже стоят в электронной очереди. В этих новых зданиях, поставленных на мощные фундаменты, при желании вполне можно было сделать дополнительные группы, «забрав» актовый зал. Но нет. В департаменте образования считают, что у малышей должно быть все свое.

Тогда целесообразно было бы перепланировать актовый зал в садиках по соседству и открыть в ней дополнительную группу. Такая программа модернизации проводилась несколько лет во Владимире. Добавили сотни новых мест. Но и этого не сделают. То есть общих помещений (кухня, залы) будет больше, а новых мест по факту все равно останется недостаточно.

Анна Тумановская

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