Что такое послеродовая депрессия и как с ней бороться

Ещё вчера молодая мама пела малышу колыбельную, а сегодня стала безжалостным палачом. Страшные новости периодически появляются в сети. Окружающие удивляются: как такое могло произойти? Врачи называют это состояние послеродовой депрессией. Такие случаи, к сожалению, происходят и во Владимирской области. Правоохранители говорят, что в такие моменты женщины перед собой видят не детей, а сильный источник раздражения. «Призыв», опираясь на мнения медиков, сотрудников Следственного комитета и самих женщин, попытался разобраться, откуда берет начало это состояние, как его заметить и как должны себя вести близкие люди.

Один на один с безысходностью

Если почитать форумы молодых мам, то многих преследует примерно одно и то же состояние: хочется бросить всё и убежать. Новый ритм жизни, по их словам, принес только трудности, связал по рукам и ногам. Женщина фактически оказывается привязанной к ребенку. Часто родственники игнорируют ее призывы о помощи, списывают все на лень и блажь. Мол, от чего ты устала, дома же сидишь?!

— У меня депрессия длилась около года после рождения ребенка. У него были проблемы со здоровьем. Сильно ухудшало ситуацию отсутствие сна, я ревела от безысходности. Первые полгода даже жить не хотелось. Просто жила на автомате, как робот, выполняя все свои обязанности. Через полгода как-то постепенно все стало налаживаться. Я стала искать какие-то радости в жизни, старалась получать удовольствие даже просто от чая с лимоном, — пишет на одном женском форуме молодая мама.

Аналогичные истории заканчиваются примерно так: свою депрессию мамы вспоминают как страшный сон, а ребенок становится отрадой в жизни. И женщины советуют друг другу всеми силами выкарабкиваться из этих опасных состояний. И если не получается самой, нужно просить о помощи.

Почему женщины впадают в депрессию?

Послеродовые депрессии — это психические и поведенческие расстройства, возникающие в первые шесть недель после родов. Такие душевные состояния требуют обязательного лечения. Об этом Призыв.ру рассказала врач-психиатр Светлана Трофимова.

— Причины возникновения депрессии –это сочетание нескольких факторов: гормональная перестройка организма, тяжелое течение беременности и родов, присоединение в послеродовом периоде какого-либо соматического расстройства. В случае, если у женщины отягощена наследственность психическими заболеваниями, послеродовый психоз можно расценивать как дебют тяжелого психического заболевания, например, шизофрении, — поясняет врач.

Отметим, что на учёт в психдиспансер женщин с послеродовой депрессией ставят лишь в самых тяжелых случаях. И диагноз этот на самом деле не такой частый. По словам медиков, это всего 1-2 случая на 1000 рожениц. Однако важно отметить, что речь идет лишь о тех, кто обратился к врачу. А многие ли люди в наши дни добровольно обращаются за психиатрической помощью? Вопрос риторический. И статистики такой нет. Однако о послеродовой депрессии у молодых мам мы слышим постоянно.

Как распознать депрессию и послеродовый психоз?

Ушла радость жизни, ничто не вызывает положительных эмоций, появляется безучастность.

Или, наоборот, стали замечать за собой эмоциональные вспышки.

Тревожный симптом – постоянная бессонница.

К ней присоединяются пониженное настроение, утомляемость, вялость, раздражительность.

По словам медиков, все это признаки начинающейся депрессии. И если с ними ничего не делать, состояние женщины серьезно усугубится, то есть может начаться послеродовый психоз. И это состояние крайне опасно, так как именно в нем многие мамы и совершают преступления против своих детей. Психоз характеризуется путаницей мыслей, зрительными и слуховыми галлюцинациями, бредовыми идеями, агрессией к окружающим, к себе и к ребенку.

— Такие пациентки полностью теряют критическое отношение к себе. В таком состоянии мать может даже совершить убийство своего ребенка и будет признана невменяемой, так как не могла понимать фактический характер и общественную опасность своих действий, — подчеркивает Светлана Трофимова.

Как лечить и как не допустить?

Послеродовая депрессия (а тем более психоз) лечится только психиатрами, которые назначат препараты (нейролептики) в сочетании с антидепрессантами, говорят медики. Но и предупреждают: самостоятельно эти лекарства принимать не стоит, так как у них есть побочные действия, необходим подбор дозировок в каждом конкретном случае. Так как сама женщина не может правильно оценить свое состояние, то близкие должны доставить ее на прием к районному психиатру либо вызвать «скорую». Были случаи, когда женщины с психозами из родильного дома отправлялись прямиком в психиатрическую больницу.

— В нашей стране обращаться к психиатру с профилактической целью по данному вопросу не принято, хотя раннее обращение с первыми признаками депрессии могло бы помочь предотвратить развитие более тяжелых состояний, — отмечает Светлана Трофимова.

Но это именно тот случай, когда лучше не допустить, чем потом лечить. Именно родственники должны позаботиться об охранительном режиме для молодых мам, отмечает психиатр. И это не так уж сложно. Важно обеспечить только что родившей женщине:

внимательное и чуткое отношение мужа, других членов семьи;

соблюдение режима «сон-бодрствование»;

ежедневные прогулки;

полноценное питание;

наличие своего личного времени, когда мама может уделить внимание своей внешности, хобби, переключиться с пеленок на личные интересы.

Многие женщины с благодарностью вспоминают о помощи со стороны близких, которая была очень нужна, когда ребенок только появился на свет. Именно это человеческое участие и позволило избежать депрессии.

— Меня буквально спасла мама. Когда родился первый ребенок, она иногда забирала дочку на ночь к себе в комнату, чтобы я могла выспаться. Когда родился второй малыш, мама тоже спешила на помощь, ездила ко мне на другой конец города, чтобы помочь по хозяйству. А ещё я рано из декретов выходила на работу, она меня спасает от депрессии, — говорит Инна, мама двоих детей.

Не смогли терпеть детский крик…

Тем не менее последствия послеродовых депрессий шокируют. Невинные дети становятся жертвами собственных матерей. Несколько лет назад в Муроме был случай, когда мать набросила полотенце на голову новорожденному, и он погиб. Ей тогда поставили медицинский диагноз – послеродовая депрессия.

В прошлом году в Петушках 38-летняя многодетная мать чуть не убила свою дочку. Новорожденная малышка кричала в коляске, женщина накинула подушку ей на лицо, но вовремя опомнилась. Вызвала «скорую помощь», и медики восстановили дыхание, девочка осталась жива. И тот же диагноз — депрессия. Именно так она сама пыталась объяснить свой поступок. Тем не менее на женщину завели уголовное дело – покушение на жизнь собственного ребенка.

И такие случаи, к несчастью, происходят все чаще. Это значит, что профилактических мер просто недостаточно. Поэтому, как говорят в Следственном комитете, надо ещё пристальнее наблюдать за такой категорией, как родившие женщины.

— Недавно в Кольчугино осудили женщину, которая забила свою 6-месячную малышку. Мать не стала отрицать своей вины. Она была в контрастном поведении. То ударит, то пожалеет. Женщина долгое время находилась с ребенком одна, из-за накопившейся усталости, видимо, начала появляться агрессия, – говорит Ирина Минина, старший помощник руководителя СУ СКР по Владимирской области. – Я очень уважительно отношусь к врачам. Но хотелось бы, чтобы медики, в том числе медсестры, посещая ребенка в первые месяцы в его доме, на приеме, на такую составляющую, как признаки послеродовой депрессии, всё-таки больше обращали внимания. Лучше лишний раз перезаботиться, на пользу пойдет. Если есть подозрение, можно просто позвонить в комиссию по делам несовершеннолетних, и они очень корректно постараются узнать, что происходит в семье, какая там царит атмосфера, находится ли новорожденный в безопасности.

Самим мамам и их родным важно помнить, что не надо бояться просить о помощи!

Если рядом нет родственников, есть социальные учреждения, где на время примут ребенка, если мать пока не в состоянии им заниматься. Один из них – Дом ребенка. Он находится по адресу: проспект Ленина, д. 69а. Телефон главной медицинской сестры: 8 (4922) 54-32-20. Здесь проживают малыши с рождения до 4 лет. Поступают они сюда на основании предписания органов опеки, и вернуться в семью, к матери, они также смогут после разрешения соцработников.

А мы продолжим тему: совсем скоро читайте на нашем сайте интервью с психологом роддома № 2 города Владимира Юлией Кабициной. Продолжим искать ответы на вопрос о послеродовой депрессии и ее профилактике.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: twitter.com/newneuroRU