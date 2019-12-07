Департамент образования «захватил» училище купца Васильева

В начале улицы Комсомольской (бывший Боголюбовский переулок) стоит симпатичное бело-розовое 2-этажное здание, построенное в стиле модерн. Сейчас в нем расположился департамент образования администрации Владимирской области. Но построено оно было в 1908 году для 2-го городского мужского 4-классного училища, причем исключительно на средства владимирского купца Василия Васильева.

В 1907 году он пожертвовал на это 20 тысяч рублей, а в следующем году внес в кассу городской управы еще 5 тысяч рублей. Здание для училища возвели на месте Троицкого вала. Его проект разработал губернский архитектор Яков Григорьевич Ревякин. Не ограничившись внесенным пожертвованием, купец Васильев выразил желание за свой счет окончить отделку только что выстроенного здания.

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Купцы 2-й гильдии Васильевы были одним из богатейших владимирских семейств во второй половине XIX — начале XX века. Капитал они сделали на торговле алкоголем. Деньги удачно вкладывали и в недвижимость, с которой тоже получали доход. И не забывали делиться с земляками, жертвуя на благие дела изрядные суммы. Так, Василий Ефимович Васильев был членом Городской думы и служил старостой Дмитриевского собора. Он постоянно жертвовал на нужды городской богадельни у Князь-Владимирского кладбища, а с началом Первой мировой содержал две койки в городском лазарете.

Городское училище в Боголюбовском переулке открылось в сентябре 1908 года: в первый класс приняли 40 детей, во второй — 16. Осенью 1910 года Министерство народного просвещения разрешило присвоить этому учреждению имя Василия Ефимовича Васильева и поставить в учебном заведении портрет потомственного благодетеля. В Календаре и памятной книжке Владимирской губернии на 1916 год оно уже упоминается как 2-е высшее начальное училище.

В 1921 году в помещении бывшего Васильевского училища находились Государственные свободные художественные мастерские. Это здание также упоминается в связи с проведением в нем губернской художественно-промышленной выставки. Её подготовка была начата в апреле 1921-го, но открытие, назначенное на 1 июня, задерживалось. Там же размещалась коллекция картин новой живописи, привезённая из Московского музея живописной культуры в марте 1921 года, которая должна была стать частью будущей картинной галереи.

Но художникам пришлось уступить помещения бывшего Васильевского училища будущим учителям. Как гласит объявление в газете «Призыв» от 24 сентября 1921 года: «С 1 октября 1921 года в городе Владимире (Троицкая улица, здание быв. Васильевского училища) открывается педагогический техникум с 4-годичным курсом обучения. Педагогический техникум имеет своей целью подготовку работников просвещения, причем первые три года дают законченное общее образование, 4-й год обучения – специальный, разделяется на 2 отделения: школьное и дошкольное…»

Но педагогический техникум тоже не удержался надолго здесь. Согласно архивным документам в 1930 году Юрия Левитана, будущего советского диктора, «Голоса Победы», перевели в 3-ю школу второй ступени, которая располагалась на Комсомольской улице в здании бывшего Васильевского училища.

Потом здесь была школа № 13, в 50-х годах – одно из зданий вспомогательной школы-интерната № 12, в 60-х – филиал средней школы № 23 с преподаванием ряда предметов на английском языке. В 1970-е годы в доме № 1 по ул. Комсомольской разместилась Станция юных техников, на базе которой работали авиамодельный, конструкторский, химический, радиотехнический, фотографический, юных киномехаников и другие технические кружки. В 1984 году она переехала в только что построенный величественный Дворец пионеров на улице Мира.

Татьяна Лысова

Заглавное фото и слайдер Дмитрия Киреева