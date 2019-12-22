Деньги на подарки деревенским детям собрали во Владимире

Город Владимир сегодня стал по-настоящему добрым. В «Центре на Студеной» прошёл благотворительный фестиваль – с ярмаркой и мастер-классами. Организовало его сообщество владимирских некоммерческих организаций. Деньги собирали на самые разные благие дела. Например, на подарки детям, проживающим во владимирской глубинке. Волонтёры выбрали те населенные пункты, где местным властям затруднительно организовать ёлки и поздравить местных жителей с Новым годом.

Подарки поступят в 10 сёл и деревень Селивановского, Муромского Ковровского, Судогодского и Меленковского районов.

Ребятня получит подарки из рук самого Деда Мороза. Гостинцы закупают всем детям независимо от социального статуса и величины их семей.С каждым годом находить средства всё сложнее, говорит организатор акции Татьяна Гусарова. В нынешнем году планируется закупить около 1,5 тысяч подарков. Для этого необходимо собрать 200 тысяч рублей.

— Проект «Новый год по-соседски» стартовал 6 лет назад. Мы с командой видели, что во многих деревнях и селах области не хватает новогоднего настроения. Особенно там, где нет ДК, где не устраивают культурные программы. Тогда мы решили это изменить, — говорит председатель Владимирского регионального общественного движения пропаганды сельского образа жизни, поддержки села и малых городов «Мой адрес» Татьяна Гусарова. — Мы договариваемся с главами поселений о том, чтобы те на улице ставили ёлку, жители её наряжали, а мы приезжаем и даём интерактивное уличное представление с ростовыми куклами, с подарками для ребятни и, конечно, с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Для маленьких участников фестиваля подготовили сразу несколько интерактивных зон. Детям делали аква-грим, они участвовали в мастер-классах по росписи новогодних игрушек. В это время родители могли пройтись по ярмарке и приобрести сувениры — мягкие игрушки, валенки, матрешки, которые хорошо смотрятся под ёлочкой. Самым оживленным местом фестиваля стала фото-зона со щенками Хаски и площадка весёлых игр с пуделем Тотошкой, выполняющим настоящие акробатические номера.

В рамках фестиваля можно было помочь и Дому северной собаки, где сейчас содержится больше 160 питомцев. Приют хаски находится в деревне Аксёново под Петушками. Собаки всё прибывают, говорят работники приюта. В неделю на корм животных уходит от 22 до 25 тысяч рублей. Поэтому помощь необходима. Приют существует за счет благотворителей.

— Собачкам без снега очень плохо, и приюту тоже. Ведь катание зимой, детские праздники, походы — это наш основной доход, — говорит Екатерина Богданова, представитель Дома северной собаки. — Поэтому мы сейчас проводим благотворительную лотерею в пользу приюта. Мы продаем сувениры, организуем благотворительные фотосессии. Каждые выходные приезжаем в Центральный парк Владимира, привозим около 10 собак, чтобы люди могли с ними общаться, узнать поближе породу.

Также гости фестиваля за столиком со Снегурочкой могли заполнить открытки любому адресату и поздравить его с Новым годом. За символические 50 рублей. Все эти средства также пойдут на покупку подарков ребятишкам.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»

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