Дело врача, чей пациент умер от малярии, закрыли

В Ленинском районном суде завершилось разбирательство по делу врача-инфекциониста, чей пациент умер от малярии. Два года назад житель Владимира Александр Попов обратился с жалобами в больницу № 6. Мужчина был в тяжелом состоянии, накануне он прибыл из Анголы со всеми признаками малярии. Но правильный диагноз владимирские медики ему так и не поставили. Мужчина скончался в реанимации 20 ноября. С 2017 года его супруга пыталась доказать вину лечащего врача Нины Митрофановой.

Итоговое заседание состоялось 29 ноября.

На суде присутствовала обвиняемая — врач-инфекционист, которая только вышла с больничного, и её адвокат. Никто из приглашенных свидетелей в суд не явился. По словам адвоката потерпевшей стороны, все заранее знали, что дело закроют за давностью лет. Так и произошло.

— Мы, конечно, возражали. Но прокурор поддержал ходатайство со стороны защиты обвиняемой. И дело прекратили одним днем, — рассказал «Призыву» Сергей Будыкин, адвокат потерпевшей стороны. — Уголовное дело долго волокитилось. Проводилось много экспертиз, в том числе в Москве. К сожалению, закон у нас несовершенен. Если бы врачу вменили халатность должностного лица по 293-й статье части 2, где по неосторожности повлекло вред здоровью, то это было бы преступление средней тяжести. А там уже срок давности обозначен 6 лет, а не 2 года. И однозначно приговор бы вынесли по этому делу. Но врачу вменили 109-ю статью как лечащему врачу, который не должным образом оказал пациенту лечение. Это преступление небольшой тяжести. Здесь предусмотрено лишение свободы до 3 лет, и 2 года – период истечения срока давности. Соответственно с 20 ноября 2017-го по 20 ноября 2019 года, он прошел. Примечательно, что подсудимая 19 ноября взяла больничный.

К слову, обвиняемая Нина Митрофанова виновной себя так и не признала. В последнем интервью врач сказала «Призыву», что все положенные анализы Александру Попову были назначены.

— На втором заседании врач лишь выразила соболезнования. Я не согласна с решением суда! Что ж… может дальше совершать ошибки ценою человеческой жизни, — сказала Ирина Попова, вдова пациента.

Сейчас потерпевшая сторона рассматривает вопрос о предъявлении гражданского иска медучреждению, куда погибший пациент обратился за медпомощью.

Ранее «Призыв» сообщал, что жительница Меленок пыталась получить компенсацию за полученную травму на пилораме.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»