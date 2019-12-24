Деды Морозы рулят во Владимире

Накануне Нового года Деды Морозы взяли в свои руки управление… городским транспортом. Сказочные персонажи появились сразу на двух направлениях. Праздничный экипаж был замечен на 26-м и 28-м маршрутах. Водители в костюмах создают настроение. После путешествия в таком общественном транспорте в социальных сетях один за одним появляются посты благодарности.

Водитель 26-го автобуса подошел к созданию праздничного настроения креативно. Теперь по городу колесят настоящие сани Деда Мороза, за рулем которых настоящий волшебник. Украсить решили и салон. Мишура, плакаты и открытки — о Новом годе напоминает все. Есть у волшебника и мешок с подарками. Детям за стишок он дарит мандарин.

— Так как снега во Владимире нет, приходится на колесах передвигаться по городу. На обычных санях не получилось бы. С собой я вожу гостинцы для маленьких деток, кто ко мне подходит и не боится меня, — рассказал «Призыву» водитель — Дед Мороз Иван Громов. — Я каждый год украшаю автобус, наряжаюсь Дедом Морозом и раздаю детям подарки. Мы, два водителя и два кондуктора, скидываемся и украшаем салон. Хочется поднять людям настроение, и снега вроде нет, но мы стараемся своими силами приблизить праздник.

Не отстает от коллег и экипаж 28-го автобуса. Вместе с Дедом Морозом на рейс выходит и Снегурочка. С такими героями по кольцевому маршруту можно просто прокатиться. Да и дети не спешат выходить из автобуса при виде волшебников.





— Решил порадовать ребятишек нашего города. Когда дети выходят от меня из автобуса, от них слышны только хорошие слова. Для детей устал бегать в магазин за мандаринками. Сегодня даже взрослые подошли и попросили мандаринку, — рассказал «Призыву» водитель — Дед Мороз Олег Сабуров. — В ответ я услышал спасибо. Приятно, что не только детям, но и взрослым нравится доехать со мной до нужной остановки. Хоть нас зима не радует, попробуем мы сами, водители, пассажирам сделать приятное.

Что интересно, работают наши Деды Морозы по графику именно в новогоднюю ночь. Случайно или нет, но оба волшебника выйдут в рейс 31 декабря. Тогда и погода уже обещает поменяться на зимнюю. Во Владимире наконец-то прогнозируют снег. Пока же, как ранее сообщал «Призыв», температура бьет рекорды.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»