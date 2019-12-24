Деды Морозы рулят во Владимире

Два праздничных экипажа вышли в рейс

Накануне Нового года Деды Морозы взяли в свои руки управление… городским транспортом. Сказочные персонажи появились сразу на двух направлениях. Праздничный экипаж был замечен на 26-м и 28-м маршрутах. Водители в костюмах создают настроение. После путешествия в таком общественном транспорте в социальных сетях один за одним появляются посты благодарности.

Водитель 26-го автобуса подошел к созданию праздничного настроения креативно. Теперь по городу колесят настоящие сани Деда Мороза, за рулем которых настоящий волшебник. Украсить решили и салон. Мишура, плакаты и открытки — о Новом годе напоминает все. Есть у волшебника и  мешок с подарками. Детям за стишок он дарит мандарин.

Так как снега во Владимире нет, приходится на колесах передвигаться по городу. На обычных санях не получилось бы. С собой я вожу гостинцы для маленьких деток, кто ко мне подходит и не боится меня, — рассказал «Призыву» водитель — Дед Мороз Иван Громов. — Я каждый год украшаю автобус, наряжаюсь Дедом Морозом и раздаю детям подарки. Мы, два водителя и два кондуктора, скидываемся и украшаем салон. Хочется поднять людям настроение, и снега вроде нет, но мы стараемся своими силами приблизить праздник.

Не отстает от коллег и экипаж 28-го автобуса. Вместе с Дедом Морозом на рейс выходит и Снегурочка. С такими героями по кольцевому маршруту можно просто прокатиться. Да и дети не спешат выходить из автобуса при виде волшебников.


Решил порадовать ребятишек нашего города. Когда дети выходят от меня из автобуса, от них слышны только хорошие слова. Для детей устал бегать в магазин за мандаринками. Сегодня даже взрослые подошли и попросили мандаринку, — рассказал «Призыву» водитель — Дед Мороз Олег Сабуров. — В ответ я услышал спасибо. Приятно, что не только детям, но и взрослым нравится доехать со мной до нужной остановки. Хоть нас зима не радует, попробуем мы сами, водители, пассажирам сделать приятное.

Что интересно, работают наши Деды Морозы по графику именно в новогоднюю ночь. Случайно или нет, но оба волшебника выйдут в рейс 31 декабря. Тогда и погода уже обещает поменяться на зимнюю. Во Владимире наконец-то прогнозируют снег. Пока же, как ранее сообщал «Призыв», температура бьет рекорды.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»

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