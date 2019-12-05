Деды Морозы резко упали в цене

Новогодние волшебники снизили цены. По сравнению с прошлым годом, вызвать на дом Деда Мороза стало дешевле. Так, по Владимиру заказать праздник на дом стоит от одной до трех тысяч рублей. И это меньше, чем в декабре 2018. Тогда за услуги просили две тысячи. Профессиональные Деды Морозы говорят, все дело в спросе.

— Сейчас многие родители предпочитают не заказывать Деда Мороза на дом, а вместе с ребенком сходить на большую елку. Например, в Дом культуры или театр, — рассказывает Дед Мороз с 30-летним стажем Иван Колесов, — Кроме этого, профессиональных актеров с программой вызывают в детские садики и школы. Там есть возможность вручить детям подарки. Поэтому частных визитов на квартиры становится все меньше.

Те, кто решается пригласить домой волшебников, часто предпочитают делить расходы с соседями. Праздники начали организовывать во дворах и даже на лестничных площадках. Деды Морозы берут за адрес, а не количество детей. Стоит разделить две тысячи на пять семей, и услуги новогодних волшебников будут стоить не больше 400 рублей.

Демпингуют новички-любители, уверены старожилы. Скромный костюм Деда Мороза и Снегурочки купить можно недорого. А продвинуть свои услуги в социальных сетях, по сравнению с потенциальной прибылью, копейки. Такие аниматоры собираются накануне декабря, берут отпуск по основному месту работы и начинают чес. И пусть качество порой страдает, родители готовы закрыть на это глаза. Ведь стоят услуги таких Дедушек в разы меньше.

— Спрос очень сильно упал. Появилось много Дедов Морозов, которые заказывают в сентябре на AliExpress костюм за 999 рублей. Он приходит как раз к декабрю. Пахнет такой наряд радиацией, а сам он пластмассовый. И не важно, что из-под шубы торчат синие джинсы и коричневые кроссовки, если стоят услуги таких волшебников от 500 до тысячи рублей за адрес, на них есть спрос, — пояснил «Призыву» Антон Казаковский, который работает Дедом Морозом уже много лет.

Профессиональные Деды Морозы говорят, качественных аниматоров во Владимире можно пересчитать по пальцам.

Есть волшебники, которые в свое время поздравляли родителей нынешних детей. И на таких героев всегда есть спрос. Через праздничные агентства их умудряются «продать» даже за семь тысяч рублей за один частный вызов. Но это тот случай когда обеспеченным людям нужны проверенные персонажи.

Праздничные агентства предлагают родителям самостоятельно рассчитать стоимость новогоднего поздравления. На некоторых сайтах установлен специальный калькулятор. Стоит выбрать дату, место встречи (дом, кафе или игровая комната), определиться, кто вам нужен (один Дед Мороз или вместе со Снегурочкой), указать продолжительность поздравления (от 15 до 45 минут), количество детей и их возраст, и специально под вас подберут удобный вариант по оптимальной стоимости. В среднем заплатить придется от одной до двух тысяч рублей.

— У наших сказочных героев профессиональное театральное образование. Они знакомы с психологией детей. И знают, как с ними работать, — рассказали «Призыву» в одном из праздничных агентств, — У нас работают сразу несколько пар Дедов Морозов и Снегурочек. Поэтому мы можем подобрать удобное время под любой заказ. Надо — приедем утром, надо -днем, а если есть необходимость, то и вечером. Доплатить придется только за дорогу. Если заказ за чертой Владимира, например в пригороде, плюсом 300 рублей на транспортные расходы.

Начина с 13 декабря по 13 января Деды Морозы начинают праздничный обход. В большинстве случаев, до 28 декабря заказать их можно по одной цене, дальше плюс 25% от первоначальной стоимости. 31 декабря заплатить придется в два раза дороже. Красным цветом на календаре Дедов Морозов так же отмечены 1, 6 и 7 января. Тогда с вас возьмут в полтора раза больше, чем до этого.

Ранее «Призыв» сообщал, куда сходить в праздники со своими детьми. Новогодние представления на все вкусы и кошельки в нашем специальном обзоре.

Полина Тарбеева

Фото: kriblikrabli33.ru