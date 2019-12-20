Дед Мороз из Великого Устюга прилетит в Доброград на вертолете

Приблизить праздник и поднять настроение жители Владимирской области смогут в воскресенье, 22 декабря, в Доброграде. Туда прилетит вертолет с самым настоящим Дедом Морозом из Великого Устюга. Стать участником яркого действа могут все желающие. Для этого нужно приехать в парк семейного отдых в 11:30. Вход свободный.

Гости в этот день окунутся в настоящую зимнюю сказку.

Помимо встречи с главным Дедом Морозом страны в программе значатся спектакль «Новый год с Барбоскиными», игры и конкурсы с пушистыми фьёками и сказочными эльфами, ростовые куклы, церемония зажжения огней на главной елке Доброграда, конкурсы и розыгрыш билетов на спектакль «Щелкунчик».

Главный дед Мороз страны уже приезжал в Доброград прошлой зимой. Сначала его визит был запланирован в Суздаль, но позже он отменился. Как еще можно интересно провести грядущие выходные, расскажет афиша «Призыва».

Ольга Ефремова

Фото: nn.ru