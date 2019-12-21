Дед Мороз будет развлекать владимирцев в новогоднюю ночь

Жителей Владимира приглашают провести новогоднюю ночь на Соборной площади. Грандиозных забав мэрия не обещает, но каток при наличии снега работать будет. Рождественская ярмарка, которая откроется уже в этом году на пешеходной Георгиевской, в новогоднюю ночь объявляет выходной. Никаких перекрытий в центре Владимира не планируется. Погулять можно будет по тротуарам, а вот хороводы поводить — только на Соборной площади.

Наталья Литвинова, замначальника управления культуры

31 декабря с 23.00 на Соборной площади начнется трансляция Первого канала. Традиционно.

Потому что очень многие приходят туда отпраздновать Новый год с боем курантов.

С часу там начинается программа с Дедом Морозом, Снегурочкой, хорошим диджеем и продлится до трех часов.

Основные мероприятия пройдут на Соборной площади.

Веселую культурную программу обещают провести в новогоднюю ночь в парках города, в сквере у площади Победы и на новой площадке около прудов на Комиссарова.

В канун Нового года проводится куда больше праздничных мероприятий, чем в самую долгожданную ночь. О ближайшем событии читайте здесь.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»