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Дед Мороз будет развлекать владимирцев в новогоднюю ночь

Основные мероприятия пройдут на Соборной площади

Жителей Владимира приглашают провести новогоднюю ночь на Соборной площади. Грандиозных забав мэрия не обещает, но каток при наличии снега работать будет. Рождественская ярмарка, которая откроется уже в этом году на пешеходной Георгиевской, в новогоднюю ночь объявляет выходной. Никаких перекрытий в центре Владимира не планируется. Погулять можно будет по тротуарам, а вот хороводы поводить — только на Соборной площади.

Наталья Литвинова, замначальника управления культуры

  • 31 декабря с 23.00 на Соборной площади начнется трансляция Первого канала. Традиционно.
  • Потому что очень многие приходят туда отпраздновать Новый год с боем курантов.
  • С часу там начинается программа с Дедом Морозом, Снегурочкой, хорошим диджеем и продлится до трех часов.

Основные мероприятия пройдут на Соборной площади.

Веселую культурную программу обещают провести в новогоднюю ночь в парках города, в сквере у площади Победы и на новой площадке около прудов на Комиссарова.

В канун Нового года проводится куда больше праздничных мероприятий, чем в самую долгожданную ночь. О ближайшем событии читайте здесь.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»

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