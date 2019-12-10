Что вы знаете о зарождении владимирского футбола?

Ежегодно 10 декабря во многих городах мира воздух взрывается от оглушительных криков футбольных фанатов и товарищеских матчей. Именно так проходит празднование Всемирного дня футбола, который был введен по решению ООН. В этот день отдается дань спорту, который стал стилем жизни более чем для 120 миллионов человек.

Многие считают, что футбол зародился в Англии. Его праотцом стала игра саксонцев, которые после сражений пинали головы своих противников. Но первые сведения о футболе обнаружили в китайских книгах. Так, еще во II тысячелетии до нашей эры китайские воины играли в подобную игру под названием Цу Чю, которая позволяла им поддерживать себя в хорошей форме.

В России днем рождения футбола считается 24 октября 1897 года. Именно в этот день прошел первый официальный футбольный матч. Но, конечно, первые футболисты появились на русской земле на несколько десятилетий раньше. И наш Владимирский край в этом деле был передовым. Ну, вы и сами это отлично знаете и с легкость ответите на вопросы теста, посвященного зарождению владимирского футбола.