Что вы знаете о Радужном?

Город Радужный – самый молодой во Владимирской области. 2 декабря 1991 года он был преобразован из поселка, возведенного для сотрудников оборонного предприятия «Радуга». Сейчас это исследовательский лазерный центр под тем же названием. Отсюда появились и имя самого города, и идея для флага – радуга украшает и официальный символ. Кроме нее, на полотне изображены ель и береза – как отображение географических особенностей региона. Город Радужный как будто списан из романов Стругацких. Здесь именно то будущее, о котором мечтали советские фантасты. А что вы знаете об этом уникальном месте?

16 мая 1972 года считается днем основания города Радужного. Что произошло в этот день? Заложен первый жилой дом Подписано распоряжение Совета Министров СССР № 331-рс о создании Государственного лазерного центра «Радуга» Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13.04.1977 жилая зона ОКБ «Радуга» отнесена к категории рабочих посёлков закрытого типа Правильно! Неправильно! - Как первоначально назывался рабочий поселок, с которого начался город Радужный? Радуга Радужный Владимир-30 Правильно! Неправильно! - Кем был Иван Сергеевич Косьминов, которого считают основателем города? Руководителем строительства научно-испытательной базы и производственных мощностей ОКБ «Радуга» в едином комплексе с жилой зоной и необходимой инженерно-технической инфраструктурой Первым главой местного самоуправления Директором ОКБ «Радуга» Правильно! Неправильно! - В каком году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Радужный был преобразован в город областного подчинения? 1990 1991 1992 Правильно! Неправильно! - Грянувшая перестройка, сокращение до предела госзаказа, отсутствие финансирования вынудило свернуть в 90-х годах большинство исследований по оборонной тематике. Буквально за 3-4 года от былого величия Радужного не осталось и следа. Что стало спасением для города? Указ Президента о присвоении городу статуса закрытого административного территориального образования Перевод оборонного предприятия на производство продукции массового потребления Открытие в городе храма новомучеников и исповедников Церкви Русской Правильно! Неправильно! - Какие выгоды получил город от присвоения статуса закрытого административного территориального образования? Новые оборонные заказы Возможность оставлять себе все налоги Дотации из федерального и регионального бюджетов Правильно! Неправильно! - Кто является бессменным главой местного самоуправления города с 1995 года? Сергей Андреевич Найдухов Андрей Валерьевич Колгашкин Александр Викторович Колуков Правильно! Неправильно! - В 1997 г. город Радужный получил герб. В верхней его части на красном фоне изображен стоящий на задних лапах лев – символ г. Владимира и Владимирской области. В нижней на белом фоне – радуга, символизирующая название города. А что обозначают зеленые ель и береза? Экологически чистый город Расположение города в лесном массиве Активное лесовосстановление в окрестностях города Правильно! Неправильно! - Как получилось, что Радужный – единственный сухопутный город страны, где День Военно-Морского Флота возведен в ранг городского праздника? Радужный – город-побратим Севастополя, где располагается военная база ВМФ Продукция государственного лазерного центра «Радуга» предназначена в первую очередь для кораблей ВМФ Около 700 семей моряков со всех флотов России получили в Радужном квартиры и работают на предприятиях и в учреждениях города Правильно! Неправильно! - Инициатором какого областного фестиваля стал город Радужный? «Содружество талантов» «Богатырские игры» «Звездный полет» Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Что вы знаете о городе Радужном? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook