Члены комиссии по осуществлению закупок ДИЗО администрации Владимирской области привлечены к административной ответственности в виде штрафа

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении двух членов комиссии по осуществлению закупок департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области по признакам нарушений предусмотренных частью 2 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В мае 2019 года членами комиссии было принято неправомерное решение о признании второй части заявки ООО «Торгсин» на участие в электронном аукционе на поставку стерилизатора парового для нужд ГБУЗ ВО «ДГП № 1 г.Владимира» несоответствующей требованиям аукционной документации и законодательства по причине истечения срока действия выписки из ЕГРЮЛ, представленной ООО «Торгсин» в составе своей аукционной заявки. Между тем, данная выписка полностью соответствовала требованиям законодательства.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал виновными членов комиссии по осуществлению закупок ДИЗО администрации Владимирской области в совершении административного правонарушения и привлек их к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей в доход бюджета с каждого.