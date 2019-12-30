Чиновники заявили о готовности выйти в рейд с инвалидами-колясочниками

428 магазинов и 30 кафе, столовых и ресторанов Владимирской области в этом году оформили паспорта доступности для инвалидов. В региональном департаменте предпринимательства отчитались о реализации поручений Минпромторга. Чиновники оптимистично заявляют, что план по адаптации объектов для людей с ограниченными возможностями выполнен. На бумаге, возможно, так и есть. Вопрос — а что на практике?

Сейчас в регионе насчитывается 450 торговых сетей и более 2,5 тысячи магазинов. Как показал мониторинг, число объектов, доступных для инвалидов в сфере торговли, составляет 12,3%, в сфере общественного питания – 8,4%.

В начале декабря «Призыв» вместе с Сергеем Дьяченко, председателем Владимирской городской общественной организации инвалидов-опорников, провел собственный рейд по улице Безыменского. В ходе передвижения к аптеке и супермаркету стало ясно, что на пути инвалида-колясочника возникает масса трудностей. Во-первых, это тротуары с поребриками, которые не преодолеть без помощи провожатого, и, во-вторых, это пандусы, на которые тоже не взобраться, особенно в гололед.

— Если за такую «доступную» среду штрафовали тех, кто делал и принимал эти работы, то все наладилось бы. У нас тоже в многоквартирном доме недавно делали ремонт ступеней и сделали к каждому подъезду пандусы из металлической сетки. Со всеми нарушениями СНиПов. У моего подъезда крыльцо из 9 ступеней — такой пандус сделали, крутая горка без загибов. Коляску с ребёнком по такому страшно спускать. Еле отстояли и заставили переделать с загибом, чтоб не так круто было. Никому ничего не надо, и никто ни за что не отвечает, — возмутилась читательница «Призыва» Елена.

В департаменте готовы рассмотреть жалобу по каждому объекту торговли и общепита.

По словам Сергея Дьяченко, инвалиды-колясочники не смогли самостоятельно заехать по пандусу в один владимирский кинотеатр и ещё в ряд торговых центров. Поэтому люди вынуждены сидеть дома. В департаменте предпринимательства готовы рассмотреть жалобу по каждому объекту торговли и общепита.

Тимур Рамазанов, директор департамента предпринимательства, торговли и сферы услуг:

Каждое обращение инвалидов, которые недовольны пандусами и приспособлениями для доступа инвалидов в торговые центры, вы можете переадресовать нам.

Мы выйдем, проверим, посмотрим. У нас есть рабочая группа, которая ездит по торговым центрам, проверяет это всё.

И мы предлагаем собственникам торговых центров учитывать при строительстве доступность для инвалидов.

В декабре этого года в здании областной администрации открылся центр оказания услуг «Мой бизнес». Здесь готовы предоставлять бесплатную помощь в том числе предпринимателям-инвалидам.

— Предприниматели с ограниченными возможностями работают в разных сферах бизнеса. Они предоставляют юридические услуги, консультации, в сфере производства проявляют себя. У нас сейчас открываются предприятия, где привлекаются наёмные рабочие-инвалиды, — говорит Екатерина Белякова, заместитель директора «Бизнес-инкубатора». — Сами инвалиды-предприниматели открывают организации по оказанию различных услуг для людей с ограниченными возможностями.

Центр «Мой бизнес» находится на 1-м этаже «Белого дома» со стороны фонтана. Для инвалидов-колясочников здесь предусмотрены пандусы, а внутри офиса есть специальные туалетные комнаты.

Ранее «Призыв» сообщал, что в ковровском суде девушка-инвалид судится с городскими чиновниками за предоставление доступной среды.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»