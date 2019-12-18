Четверг может побить температурный рекорд декабря

Четверг, 19 декабря, может запомниться температурным рекордом. В дневные часы прогнозируется до +5 градусов. «Вполне возможно, что будет превзойден рекорд, который до этого был за весь период наблюдений», — сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд. Рекорд по теплу 19 декабря был установлен в 1982 году. Тогда воздух прогрелся до +5,3 градуса.

Синоптик уточнил, что погода будет отставать от графика на два месяца.

Это связано со стыком барических образований — циклона с Запада и антициклона с Востока. Уже в ночь с четверга на пятницу температура понизится до -2 градусов. Дневные температуры до конца недели будут колебаться около нулевой отметки. Осадки прогнозируются небольшие, местами и опять в виде дождя и мокрого снега.

А пока синоптики предупреждают о туманах и сильном ветре, который может обрушиться на Владимирскую область уже грядущей ночью. Его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Ветреная погода сохранится и завтра днем. Поэтому будет казаться, что на улице холоднее, чем есть на самом деле.

Вопрос, когда же уже наступит настоящая зима, опять остается открытым. Ранее «Призыв» сообщал, что произойдет это не раньше двадцатых чисел декабря.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»