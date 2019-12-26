Бюджет города Владимира утвержден с ростом доходов

Утверждён бюджет города Владимира на 2020 год. Это последний финансовый план областного центра, свёрстанный депутатами 27-го созыва. В следующем году — выборы, и бюджет-2021 слуги народа будут принимать в новом составе. На выборы, кстати, потратят 22 миллиона рублей. Сумма относительно скромная на фоне предполагаемого роста доходов городского бюджета в следующем году — 600 миллионов. При этом дефицит бюджета всё равно останется, но по сравнению с нынешним годом снизится вдвое.

Доходы бюджета г. Владимира в 2020 году составят 8 млрд 12 млн 623 тыс. рублей. Расходы – 8 млрд 208 млн 733 тыс. Дефицит – 196 млн 110 тыс. рублей.

На последней в этом году сессии горсовета при утверждении бюджета внесли только одну поправку. И то администрация города. Чиновники уточнили, что федеральные средства в сумме 55 миллионов рублей, которые прежде выделяли на благоустройство скверов, разрешат направить не только на ремонт двух спортшкол олимпийского резерва по гимнастике, как рассчитывали в администрации области, а на все СДЮШОР. Во Владимире работают еще три спортшколы олимпийского резерва.

Депутаты и чиновники уже смогли оценить по достоинству поправки в распределении субсидий. В 2020 году из области вернется в бюджет Владимира около 200 миллионов рублей с транспортного налога, уплаченного местными водителями. Деньги пойдут на ремонт дорог. Масштабного строительства не обещают. Начнут делать перемычку на Чапаева, запроектируют Рпенский проезд и перешеек от Диктора Левитана до Фатьянова, но ни один объект введён в эксплуатацию в 2020-м не будет – это более отдалённая перспектива.

Зато на остановках появятся 50 новых электронных табло со временем прибытия маршрутов. Там же, на остановках, изменят карты схем маршрутов, а также добавят зарядные устройства для телефонов.

75 млн рублей выделят в виде субсидий на приобретение жилья многодетным, молодым семьям, а также семьям ветеранов и бюджетников.

Мэрия собирается купить 5 новых транспортных средств для уборки и содержания городских дорог. А всего на содержание штата Центра управления городских дорог и работу по уборке дорог и тротуаров потратят около 400 миллионов рублей.

По линии образования свыше 5 миллионов рублей израсходуют на обновление бассейна в школе № 48, а также по 10 миллионов рублей выделят на ремонтные работы в школах и детсадах.

Как «Призыв» сообщал ранее, депутаты Заксобрания утвердили региональный бюджет 2020 года. Большая часть средств направлена на выполнение нацпроектов.

Анна Тумановская

Фото администрации Владимира