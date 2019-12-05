Бумажные проездные для льготников уходят в историю

Бумажные проездные для льготных категорий граждан больше продаваться не будут. Связано это с переходом на автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте Владимира. С 1 января льготники смогут ездить на всех городских троллейбусах и на автобусных маршрутах, обозначенных литерой «С», по специальным транспортным картам. Их можно бесплатно получить в офисе ООО «Владикард» (ул.Мира, д. 34, пом. 213) и в филиалах многофункционального центре предоставления услуг по следующим адресам:

— Октябрьский пр-кт, 14,

— Суздальский пр-кт, 26,

— мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, 8-а.

Владимирцы, которые уже ранее заказали свои льготные транспортные карты, могут их получить в тех пунктах, куда подавались заявления.

Пополнить льготные транспортные карты можно в киосках «Роспечать».

Стоимость пополнения равна стоимости месячного социального проездного билета.

Ранее «Призыв» сообщал, что сразу два маршрута изменились во Владимире. Автобус № 2 теперь будет доезжать до торгового комплекса «Тандем», а вместо троллейбуса № 12 начали курсировать автобусы повышенной вместимости № 10С.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»