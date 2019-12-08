Бумажная волокита тормозит ремонт памятников белокаменного зодчества

Исторические памятники не должны страдать из-за бюрократических проволочек. Светлана Мельникова предложила освободить реставрацию памятников белокаменного зодчества от процедур 44 федерального закона. Выступая на совещании по туризму в «Белом доме», генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника озвучила целый ряд проблем, связанных с бумажной волокитой. Сейчас, по её словам, необходимо составить список особо ценных памятников и утвердить его на государственном уровне. Чтобы освободить эти объекты от 44 ФЗ, когда каждый вид работ надо выставлять на аукцион.

Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ:

Реставрация таких памятников должна быть закреплена за определенными реставрационными мастерскими, которые обладают аттестованными специалистами высокого уровня отслеживают процесс и итоги реставрации во времени. Это как в медицине семейный доктор: если ты знаешь историю вопроса, ты можешь дальше работать с этим памятником.

Имея опыт работы в Крыму, когда ко мне на памятники античного периода приезжали специалисты, которые никогда в жизни не работали с этими памятниками, это совсем другая история. Хотя лицензия, казалась бы, одинаковая.

Реставрационные организации должны быть обеспечены долгосрочными договорами, они будут заинтересованы в работе и начнут готовить новые кадры, уверена Светлана Мельникова. А процесс проектирования должен проходить одновременно с реставрацией, для возможности вносить коррективы.

Музей просит избавить реставрацию от 44 ФЗ.

— Каждый раз, спасая памятники, мы имеем дело со скрытыми дефектами. И заранее их учесть практически невозможно, — подчеркнула Мельникова. – Окончательный проект реставрации должен выдаваться после окончания работ вместе с отчетной документацией. Потом необходимо вернуть такое понятие как ремонтно-реставрационные работы. Иначе, если ждать официальное разрешение на проект, памятник начнет разрушаться.

Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ:

Маленький пример – поменять трубы на Дмитриевском соборе. Они прогнили, они вышли из строя. И нам не выдали разрешения на эту, казалось бы, простую операцию.

Потому что для того, чтобы это сделать по сегодняшнего законодательству, требуется огромный дорогостоящий общий проект реставрационных работ, из которых вычленяется эта часть. Но пока мы сделаем этот проект, пройдет осень, зима, и он будет ещё более искажен и болен, нежели в летний период.

А ещё музейные сотрудники не могут выполнить все требования по пожарной безопасности, посетовала гендиректор музея. Так и живут в ожидании штрафов. Но рубить высокие арки для пожарного выхода в исторических памятниках у музейщиков руки не поднимутся.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимиро-Суздальский музей-заповедник собирается создать космический маршрут.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»