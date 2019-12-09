Бухгалтер ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница № 1» привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа за нарушение законодательства о закупках

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница № 1» по признакам нарушения предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В декабре 2018 года должностным лицом заказчика на сайте ЕИС РФ в сфере закупок не был своевременно размещен документ об исполнении контракта на поставку картриджей для копировальной техники для нужд учреждения, заключенного с ООО «АРТ-Сервис» 29.10.2019

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал виновным бухгалтера ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница № 1» в совершении административного правонарушения и привлек её к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей в доход бюджета.