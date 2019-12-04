Бригадам «скорой» придут на помощь студенты

Студенты Владимирского базового медицинского колледжа получили право оказывать помощь бригадам «скорой помощи» областного центра. Подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии с региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», медицинским колледжем и станцией скорой медицинской помощи. Первые выезды к пациентам уже состоялись на этой неделе. В составе волонтерского десанта – 15 студентов старших курсов, обучающихся по специальности «Лечебное дело».

Добровольцам разрешено измерять температуру, пульс, давление, частоту дыхания больных, участвовать в сборе анамнеза, транспортировке пациентов и оформлении документации. Волонтерская деятельность предусмотрена в качестве дополнения к учебной практике, уточняет пресс-служба облздрава.

Работа на «скорой» для студентов медколледжа – ценный практический опыт и возможность увидеть профессию изнутри.

Владимирская область – не единственный регион, где волонтеры-медики начали оказывать помощь бригадам скорой медицинской помощи. Пилотными территориями стали Тамбовская, Иркутская области и республика Тыва. В общей сложности волонтеры провели более 200 выездов.

Ранее «Призыв» сообщал, что прокуратура начала проверку станции скорой помощи Владимира. Поводом для проверки надзорного ведомства послужили обращения фельдшеров в СМИ.

Ольга Ефремова

Фото департамента здравоохранения Владимирской области