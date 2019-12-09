Большие счета за тепло встревожили владимирцев

Ноябрьские платежи за услуги ЖКХ резко подскочили. Самая большая сумма у жителей домов с центральным теплоснабжением — за тепло и горячую воду, у жителей с газовыми котлами — за газ. Наши подписчики прислали разные квитанции с одинаковыми суммами. У плательщиков, которые проживают в «однушке», «двушке», «трешке» и пяткомнатном доме, оказались одинаковые суммы за коммунальные услуги в размере 5 тысяч рублей. Причем, квартиры находятся в многоквартирных домах на одной улице — Юбилейная.

— Зима-то еще не началась, а платежи уже подскочили. Обидно, что нас и дома не бывает. Воду почти не льем, электричество экономим. А за тепло в маленькой «однушке» счета — фантастические, — сетует жительница Доброго Елена.



Во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» нам разъяснили, почему происходит такая несправедливость. Во-первых, все зависит от того, как люди платят: по нормативу, по факту, то есть по показаниям приборов учета. А еще: только во время отопительного сезона, который длится семь месяцев, или же в течение двенадцати месяцев равными долями с последующим перерасчетом в конце года. И порой люди вынуждены доплачивать довольно внушительные суммы.Именно у этой категории потребителей больше всего вопросов к суммам в платежной квитанции.

Александр Белозерских, директор по продажам Владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Иногда дома потребляют в разы больше при одном и том же конструктиве с рядом стоящими.

Причины могут быть в неправильной регулировке систем, хищении внутри дома, когда есть отапливаемые балконы.

Мы понимаем, что в рамках закона температура в комнатах должна быть от 18 до 21 градуса. Сейчас если провести замеры, то у многих — 25-28 градусов.

Управляющие компании добавляют температуру по обращениям собственников жилья. Одним комфортно, другие жалуются на большие счета. Теплые балконы не регистрируют, в итоге соседи платят за удобство других. То же касается и замены батарей. Люди увеличивают секции в регистрах, меняют на современные. В итоге все тепло уходит к ним, а у соседей может быть прохладно.

Во Владимире до сих пор 20% жилого фонда не имеет приборов учета тепловой энергии.

Утепление фасада, монтаж стеклопакетов в подъездах, замена дверей — это минимальные меры для изменения теплоотдачи дома. Это должны требовать жители от своей «управляшки». Регулировать тепло внутри дома вполне возможно. И все больше жителей на это решается.

Александр Белозерских, директор по продажам Владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Есть самый простой вариант — погодорегулируемое оборудование.

На сегодняшний день оно не дорогое.

И имеют температуру, какая им комфортна, чтобы не открывать форточки и просто так не топить улицу.

С началом отопительного сезона жителей волнует три вопроса: перетопы, как платить меньше и что делать, когда в квартире холодно. «Призыв» ранее писал об этом.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»