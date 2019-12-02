Бокуша: жизнь в стороне и в людях

У Василия Шукшина есть рассказ «Выбираю деревню на жительство». Там бывший селянин, давно осевший в городе, по выходным ездит на вокзал. Толкаясь среди мужиков в курилке, говорит, что вот, мол, хочет на пенсии переехать жить в деревню. Но не знает – куда. Мужики начинают советовать: «А вот у нас хорошо. Там и то, там и это…» Втягиваются в беседу, спорят, шумят, доказывают, что их село — самое лучшее. В программе «Место на жительство» мы поставили себя на место того мужичка. А что? До пенсии пока неблизко, но тянет в тишину, на село. Или, может, в районный центр. Вот и выясняем – какие там плюсы и минусы. Давайте с нами – интересно же! Новый проект «Призыва». Первая программа. Про маленькую судогодскую деревню Бокуша.

В этой программе:

0.00 — 0.15 — Самый симпатичный обитатель деревни Бокуша

0.15- 0.43 — Чем нам интересна Бокуша

0.43 — 0.51 — Как добраться до деревни

0.51 — 1.16 — Почему Бокушу назвали Бокушей

1.16 — 1.46 — Плюсы местоположения

1.46 — 2.11 — Где покупать продукты

2.11 — 3.00 — Где найти работу жителю деревни

3.00 — 4.04 — За сколько можно купить участок

4.04 — 4.22 — Как купить землю дешевле

4.22 — 5.07 — Досуг в деревне

5.07 — 5.47 — О деревенских конфликтах

5.47 — 6.20 — О рыбалке на Судогде

6.20 — 6.57 — Что думают местные о будущем

6.57-7.27 — Заключение

Фото «Призыва»