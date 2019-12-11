Боголюбово лишилось части древнего вала из-за благоустройства

Сквер в Боголюбово, торжественно открытый в конце ноября, лишился части древнего вала. Произошло это во время благоустройства участка, расположенного в границах объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Боголюбовское», IX-X, XII-XIII, XIV-XVII вв.». Согласно проекту, который был согласован с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия, рекомендовалось снять грунт на глубину не более 0,2 метра. Присутствие специалиста-археолога на срок проведения земляных работ также было рекомендовано. Но на деле все оказалось иначе.

Директор МКУ «Боголюбовское» не обеспечил присутствие специалиста-археолога во время проведения земляных работ. В результате спецтехника подрезала останец северного вала с восточной стороны размером 7 х 3 метра и глубиной 1,4 метра.

Директора МКУ «Боголюбовское» оштрафовали на 20 тысяч рублей.

В отношении директора МКУ «Боголюбовское» был составлен протокол об административном правонарушении. На суде ответчик свою вину признал.

В итоге Суздальский районный суд постановил директора МКУ «Боголюбовское» признать виновным и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что стоянку Сунгирь предложили благоустроить под будущий музейный комплекс. С такой идеей выступил ведущий российский археолог, вице-президент РАН Николай Макаров.

Ольга Ефремова

Фото: mobogolubovo.ru