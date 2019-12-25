Билеты на электрички подорожают с 1 января

С 1 января в пригородных поездах на территории Владимирской области повысится стоимость разовых билетов. Эксперты департамента цен и тарифов установили предельные ставки для компаний «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» и «Северная пригородная пассажирская компания», которые работают на электричках в нашем регионе. Для них рассчитали экономически обоснованные тарифы в размере 3,43 рубля за километр для ВВППК и 10,08 рубля для СППК. Пассажиры же будут платить не по рыночным ценам, а по льготным. Разницу перевозчикам компенсирует региональный бюджет.

Екатерина Полтанова, эксперт отдела регулирования тарифов в сфере транспорта:

Проведена экспертиза, скорректированы все статьи затрат в сторону снижения. Объем работ принят после согласования с департаментом транспорта.

Пассажирооборот учтен на уровне предложенного компанией. Экономически обоснованный тариф составил 10 рублей 8 копеек со снижением на 5%.

Следует отметить, что компания в настоящий момент планирует обновление подвижного состава. Хочет заменить тепловозную тягу на рельсовые автобусы серии РА3. Департаментом согласовано изменение автобусов.

Дизельные поезда РА3 собираются пустить в так называемом трехвагонном исполнении. Они появятся не везде, только на более востребованных маршрутах. Представители перевозчика СППП сообщили, что уже в первом квартале поезда придут. Но в каком количестве и каковы будут затраты компании именно для удобства владимирских пассажиров, неизвестно. Поэтому экспертам департамента сложно учесть те расходы, которых еще нет.

Перевозчик также не смог пояснить и другие свои расходы, в частности, рассчитать, сколько тратит на наших пассажиров, а сколько на соседей. Именно поэтому экономически обоснованный тариф вообще снизился. Но для населения он все равно подорожает. Просто компенсация областного бюджета станет меньше.

Средний тариф для населения составит 3,00 рубля за километр с ростом 3,5% от текущего.

«Призыв» ранее сообщал подробно о размерах платы на проезд для компании «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания». Кроме того, можно узнать и о льготах, причитающихся пассажирам электричек.