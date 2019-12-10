Бесплатный проезд для ветеранов предлагают ввести ко Дню Победы

Подготовка к празднованию 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне началась с обсуждения мер поддержки ветеранов и очевидцев тех страшных событий. Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области считают, что одних федеральных видов помощи недостаточно. За счет этих средств ветеранам и членам их семей предоставляются субсидии на жилые помещения, частично оплачиваются коммунальные услуги, выделяются путевки в санаторные учреждения, стационарные телефоны. А на региональном уровне осуществляются выплаты ветеранам труда и труженикам тыла на оплату услуг ЖКХ. В среднем, это 1410 рублей на получателя. Четыре инвалида ВОВ имеют компенсацию за полис ОСАГО для пользования автомобилем.

В этом году депутаты Заксобрания приняли закон о детях войны.

На территории региона проживают 99 460 человек, которым на момент окончания Великой Отечественной было меньше 18 лет. Более 10 тысяч из них вообще не получают никаких мер поддержки.

Сергей Бирюков, депутат Законодательного Собрания:

Данный закон обсуждался несколько лет. Среди критиков звучали такие слова, что каждое поколение является особенным, каждый переживал что-то особенно. Давайте введем категорию «дети 90-х».

Но надо отметить, что Великая Победа является точкой сборки существующей нации. Там собралось то духовное начало, которое мы сейчас несем.

Уже сейчас должны действовать льготы на прием в собесах и поликлиниках. Как «Призыв» сообщал ранее, без очереди детей войны пока пускают неохотно, люди жалуются. С 1 января 2020 года будет предоставляться льгота на оплату услуг ЖКХ и бесплатная юридическая помощь.

В ходе обсуждения дополнительных мер поддержки прозвучало предложение предоставить ветеранам ВОВ скидки или вообще отменить плату за проезд в городских и междугородных автобусах. Региональный бюджет и так уже дает компенсацию перевозчикам за разницу между социальным и экономическим тарифом на проезд. Депутаты договорились в ближайшее время подсчитать затраты.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»