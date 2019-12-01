Бешеная лиса пробралась на базу отдыха

В Ковровском районе зафиксирован новый очаг бешенства. Зараженная опасным заболеванием лиса пробралась на территорию базы отдыха, расположенную в деревне Суханиха. К счастью, до людей добраться лесная гостья не смогла, её загрызла сторожевая собака, сообщил портал «iKovrov».

На место выехали сотрудники ветеринарной станции.

Специалисты подтвердили наличие у животного бешенства. Собака была провакцинирована.

Сотрудники Ковровской районной станции по борьбе с болезнями животных обратились к местным жителям с просьбой строго соблюдать правила содержания собак и кошек, а также проводить ежегодную против бешенства.

Ранее «Призыв» сообщал, что населенные пункты семи районов Владимирской области признаны неблагополучными по бешенству. С начала года зарегистрировано 32 случая заболевания.

Согласно статистике за 2018 год, в России было зарегистрировано 2566 бешеных животных. Среди них 38% — дикие (30,5% — лисица, 4,2% — енотовидная собака, 1% — волк), 27% — собаки, 21% — кошки.

Ольга Ефремова

Фото: fishki.net