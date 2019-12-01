Бешеная лиса пробралась на базу отдыха

В Ковровском районе зафиксирован новый очаг бешенства. Зараженная опасным заболеванием лиса пробралась на территорию базы отдыха, расположенную в деревне Суханиха. К счастью, до людей добраться лесная гостья не смогла, её загрызла сторожевая собака, сообщил портал «iKovrov».
На место выехали сотрудники ветеринарной станции.
Специалисты подтвердили наличие у животного бешенства. Собака была провакцинирована.
Сотрудники Ковровской районной станции по борьбе с болезнями животных обратились к местным жителям с просьбой строго соблюдать правила содержания собак и кошек, а также проводить ежегодную против бешенства.
Ранее «Призыв» сообщал, что населенные пункты семи районов Владимирской области признаны неблагополучными по бешенству. С начала года зарегистрировано 32 случая заболевания.
Согласно статистике за 2018 год, в России было зарегистрировано 2566 бешеных животных. Среди них 38% — дикие (30,5% — лисица, 4,2% — енотовидная собака, 1% — волк), 27% — собаки, 21% — кошки.
Ольга Ефремова
Фото: fishki.net
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