Бабушка избивала двойняшек зарядкой от телефона

В Вязниках оглашен приговор бабушке шестилетних внуков-двойняшек. 43-летняя женщина признана виновной в истязании детей. Установлено, что бабушка проживала вместе со своей дочерью и помогала ей воспитывать троих внуков. Только вот методы воспитания у нее были очень жестокими. За любую провинность старших внуков-двойняшек ждала порка. Побои она наносила ремнем и… зарядным устройством мобильного телефона. Дочери жестокая бабушка рекомендовала придерживаться ее методов воспитания.

— Только в июле 2019 года бабушка неоднократно подвергала малышей психологическим и физическим страданиям за рассыпанный сахар, разлитый клей на обои и другие детские проступки, — уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Об ужасах, творящихся в семье, стало известно, когда после очередных побоев дети ушли из дома к своему отцу, который проживал отдельно. При осмотре двойняшек эксперт зафиксировал многочисленные кровоподтеки и ссадины.

Испугавшись наказания, бабушка сразу же уехала жить в свою квартиру.

Приговором Вязниковского городского суда осужденной назначено наказание в виде одного года исправительных работ условно. Детям оказана психологическая помощь.

Ранее «Призыв» сообщал, что Вязниковский городской суд вынес приговор матери шестилетних детей. Ей вынесено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»