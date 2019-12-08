Автопарк «скорой помощи» обещают обновить

1,3 миллиона рублей в следующем году потратят на покупку машин для службы скорой помощи, а также навигационного оборудования во Владимирской области. Денег хватит на покупку 5 транспортных средств. При обсуждении проекта бюджета 2020 года депутатов Законодательного Собрания встревожила такая небольшая цифра. 5 машин на весь регион при колоссальной нагрузке на автопарк – это очень мало.



Максим Васенин, заместитель директора департамента финансов области

Часть машин мы получаем в натуральном виде. Они приобретаются не за счет областного бюджета, а за счет централизованной закупки.

В данном случае Минздрав сам закупает эти автомобили и по регионам распределяет. Я хотел бы вас заверить, что для нас это приоритет.

Не надо скрывать, есть у нас в сфере здравоохранения проблемы. И наша задача финансово обеспечить решение этих вопросов.

Максим Васенин также добавил, что ко второму чтению поступят дополнительные средства, в том числе из федеральной казны.

За пять лет в область поступило 419 автомобилей скорой помощи

До конца текущего года в регион придет еще семь транспортных средств такого назначения. Специализированный автотранспорт оснащен современным оборудованием, позволяющим проводить реанимационные мероприятия и оказывать неотложную медицинскую помощь. Также в этом году новые кареты скорой помощи получили Судогодская, Ковровская и Курловская районные больницы, областной госпиталь ветеранов войн, областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины, городские больницы №2, №6, №7 г. Владимира, Селивановская районная больница, Муромская городская больница №2 и Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный.

«Призыв» много писал о проблемах в службе скорой помощи Владимира. Власти встречались с работниками, чтобы решить вопросы по зарплате и состоянии автопарка.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»