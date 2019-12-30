Автомобилисты Петушинского района присоединились к новогоднему флешмобу

Автомобилисты из Петушков поддержали флешмоб, который в преддверии Нового года уже состоялся в нескольких районах Владимирской области. Сияющая огнями автоелка зажглась накануне рядом с Клязьмой в деревне Крутово. Главный символ праздника получился очень эффектным, одновременно горели десятки фар и стоп-сигналов. Участие во флешмобе приняли порядка 40 машин. Фотографиями и видео получившейся автоелки организаторы поделились в социальных сетях.





Новогоднюю автоелку зажгли и в Коврове. Участие во флешмобе приняли сразу 130 машин. Масштаб зрелища особенно хорошо виден с высоты птичьего полета.

А вот автомобилисты из Вязников и Гусь-Хрустального выбрали для своего флешмоба не елку. Из своих машин они сложили не менее символичную надпись «2020».

В отсутствие снега и настоящей зимней погоды участникам всем автофлешмобов пришлось не просто.

Гусевские автомобилисты и вовсе креативили под дождем.

— Выражаем благодарность всем участникам автофлешмоба, всем тем, кто помогал при построении и, несмотря на дождь, шёл с нами до самого конца! – обратились к автомобилистам организаторы флешмоба из сообщества «Подслушано в Гусе».

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире пассажиров в новогоднюю ночь развезут бесплатно. Автобусы и троллейбусы будут курсировать по пяти маршрутам.

Ольга Ефремова

Фото группы «Автомобилисты | Петушки | Покров | Костерево»