Автомобилисты готовят новогодний флешмоб

Череда зрелищных новогодних флешмобов вот-вот захватит Владимирскую область. Первый из них случится уже в грядущее воскресенье, 15 декабря. Проведут его автомобилисты из Гусь-Хрустального. Присоединиться к ним и оригинально поздравить жителей региона с наступающим Новым годом могут все желающие. Для этого нужно приехать на своем автомобиле к 18.30 на проспект 50 лет Советской Власти, 4а (парковка магазина «SPAR«).

Участники флешмоба выстроят свои автомобили таким образом, чтобы получился символ праздника. Какую фигуру будут сооружать автомобилисты, пока неизвестно.

Организаторы держат эту информацию в секрете.

— Это будет не елка, — уточнили «Призыву» организаторы из сообщества «Подслушано в Гусе». – Тайну пока не раскроем, приезжайте, участвуйте и сами все увидите! Будет весело. Гостями нашего флешмоба станут Дед Мороз со Снегурочкой.

Также организаторы обращаются с просьбой: по возможности захватить с собой диодные ленты или гирлянды с возможностью их подключения в машине. Это поможет сделать поздравление особенно эффектным. В прошлом году автофлешмоб в Гусь-Хрустальном поддержали две сотни водителей. Они собрали сверкающую автоёлку.

Насколько зрелищным получится поздравление этого года, владимирцы смогут судить уже совсем скоро. В преддверии Нового года организаторы автофлешмоба обязательно поделятся снятым видео.

Ранее «Призыв» сообщал, как преобразится пешеходная улица Владимира к предстоящим праздникам.

Ольга Ефремова

Фото: 74.RU