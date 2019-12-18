Автомобилистам запретили парковаться на дублёре проспекта Строителей

Припарковать свой автомобиль во Владимире станет еще сложнее. Мэрия сообщает, что ограничение остановки транспортных средств введено вдоль дублера проспекта Строителей в районе улицы Красноармейской. У домов 44-46 установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».
Мест для машин во Владимире все меньше.
Такие меры вводятся с целью обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности по проспекту Строителей, уточняют в городской администрации. Ранее «Призыв» сообщал о запрете парковки на улицах Гастелло, Строителей и Куйбышева.
Ольга Ефремова
Фото: gig26.ru
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