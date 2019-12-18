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Автомобилистам запретили парковаться на дублёре проспекта Строителей

Мест для машин во Владимире все меньше

Припарковать свой автомобиль во Владимире станет еще сложнее. Мэрия сообщает, что ограничение остановки транспортных средств введено вдоль дублера проспекта Строителей в районе улицы Красноармейской. У домов 44-46 установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Мест для машин во Владимире все меньше.

Такие меры вводятся с целью обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности по проспекту Строителей, уточняют в городской администрации. Ранее «Призыв» сообщал о запрете парковки на улицах Гастелло, Строителей и Куйбышева.

Ольга Ефремова 

Фото: gig26.ru

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