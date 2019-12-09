Автобус с пассажирами задымился во Владимире

Очередное возгорание пассажирского автобуса произошло во Владимире. Случилось это сегодня утром на перекрестке улицы Добросельской и Суздальского проспекта. Очевидцы рассказали, что открытого огня не наблюдалось, а вот запах гари распространился вокруг. Предположительно, возгорание произошло в автобусе «Скания», принадлежащем компании «АДМ». Автобус курсировал по маршруту № 26.

Происшествие спровоцировало дорожный затор.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области уточнили, что возгорание на площади 0,5 квадратных метра произошло в моторном отсеке автобуса. Оно было потушено до прибытия пожарных. Известно, что пострадавших нет. Пассажиры автобуса оперативно эвакуировались.

Ранее «Призыв» сообщал, что за последнее время во владимирских автобусах случилось 4 пожара. Три выгорели полностью. Кроме того, сразу несколько транспортных средств сошли с маршрута, в том числе по причине задымления в салоне.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»