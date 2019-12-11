Арктическое вторжение превратит дороги в каток

Погода во Владимирской области резко изменится. На смену аномальной для декабря оттепели и дождю придет похолодание. Причиной станет арктическое вторжение, уточняют синоптики центра погоды «Фобос». Уже к вечеру похолодает до -5 градусов. Ночью ожидается до -7 градусов. Далее минусовые температуры прогнозируются до конца недели. Таким образом, по мнению синоптиков, температура декабря начнет понемногу приближаться к своим нормальным значениям.

Сырые дороги и тротуары рискуют превратиться в один сплошной каток.

Водителям и пешеходам стоит быть предельно осторожными. «Призыв» ранее рассказывал, что из-за гололедицы отделение травматологии во Владимире бьет рекорды. За последние три дня к медикам обратилось больше 350 человек.

Хлопот добавит и атмосферное давление. Повысится оно не намного, однако метеозависимым людям все же рекомендуется отнестись к своему здоровью с особым вниманием.

Главный вопрос владимирцев: когда же уже выпадет снег, пока остается без ответа. Ранее «Призыв» сообщал, что, по прогнозам синоптиков, долгожданного снега во Владимирской области пока не ожидается.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»