Арбитражный суд ВО принял решение об отказе в удовлетворении требования о признании недействительными решения и предписания Владимирского УФАС

В Арбитражный суд Владимирской области обратилось ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер» с заявлением о признании незаконным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области.

В результате рассмотрения дел о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок жалоба ООО «Медигоф» (г. Саратов) и жалоба ООО «Торговый дом «Виал» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставу лекарственного препарата для медицинского применения (Паклитаксел) для нужд ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер» признаны необоснованными.

Вместе с тем, в действиях заказчика — ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер» было признано нарушения пункта 1 части 1 статьи 33, пункта 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, выразившиеся в необъективном описании заказчиком объекта закупки, ограничивающим количество участников электронного аукциона, а именно, установление требования, что «Объем первичной упаковки должен обеспечить возможность забора 100мг лекарственного препарата без остатка» является противоречащим фактическим обстоятельствам использования лекарственного препарата.

В ходе рассмотрения Арбитражный суд Владимирской области установил, что решение и предписание Владимирского УФАС России по делу о нарушении Закона о контрактной системе соответствуют закону, и не нарушают права и законные интересы ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер».