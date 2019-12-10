Анна Герман возвращается во Владимир

14 декабря в 18.00 на сцене Концертного зала им. С.И. Танеева состоится необыкновенный концерт «Эхо любви» (6+), посвященный творчеству Анны Герман. Эта великая певица своим талантом и песнями по сей день объединяет людей разных национальностей. Впервые во Владимире споют прекрасные солисты из России, Польши и Беларуси, которые получали на фестивалях имени Анны Герман самые высокие награды. Они выступят в сопровождении великолепного Русского оркестра под управлением Анатолия Антонова.

Организатором этого уникального проекта стал биограф Анны Герман Иван Ильичёв. Он напомнил владимирцам, что 44 года назад, летом 1975 года, в нашем городе состоялся концерт знаменитой певицы. Мало того, гости этого вечера стали свидетелями премьеры песни «А он мне нравится» композитора Владимира Шаинского, которая по сей день у всех на устах. Буквально перед концертом в нашем городе Анна Герман записала ее в Москве на студии «Мелодия». Песня мгновенно стала популярной, и вскоре певицу пригласили в Останкино, где она впервые спела этот хит перед многомиллионной советской телевизионной аудиторией.

На концерте 14 декабря зрители вновь увидят Анну Герман и вновь услышат «А он мне нравится» в ее исполнении, правда, уже с экрана.

Владимирцам будут показаны фрагменты других уникальных видео и редкие фотографии певицы из частных архивов. Зрители побывают дома у Анны Герман в Варшаве, увидят ее сына, будут представлены кадры самого последнего выступления певицы в Польше. Кстати, в доме певицы по сей день хранится открытка с изображением владимирской гостиницы «Заря» и с подписью на обратной стороне от зрителя: «Дорогая Анна! Дарю Вам на память о нашем городе открытку с изображением гостиницы, в которой вы сейчас остановились».

И, конечно же, в эту субботу прозвучат известные и любимые песни из репертуара Анны Герман: «Эхо любви», «Надежда», «Когда цвели сады», «Танцующие Эвридики», «Случайность», «Я жду весну», «Гори, гори, моя звезда», «Нежность», «Реченька туманная», «Белая черемуха», «Ждите весну», а также редко исполняемые, невероятно красивые песни на польском и итальянском языках. В этот вечер также состоится презентация новой книги об Анне Герман.

Ведущий концерта – биограф Анны Герман Иван Ильичёв через владимирскую филармонию обращается к тем жителям нашего города, кто может помочь отыскать «владимирский след» в творческой биографии Анны Герман. Наверняка, живы те, кто был на том летнем концерте 1975 года, возможно, в городских газетах было опубликовано интервью или реклама того концерта. И, конечно, очень хочется найти того фотографа и те самые фотографии из владимирской фотосессии Анны Герман за кулисами филармонии.

Достоверно известен тот факт, что со сцены Анна попросила местных фотографов не делать фотографии во время концерта. «Щелчки фотоаппаратов меня очень сбивают. Я могу забыть текст. Я вам обещаю, что после концерта я уделю фотографам время и буду позировать сколько нужно!» — извинилась она со сцены. И обещание свое она выполнила…

В качестве благодарности за предоставленные биографу фотографии и информацию о пребывании великой певицы во Владимире филармония подарит билеты на концерт 14 декабря «Анна Герман. Эхо любви».

В концерте примут участие: Анна Федерович (Польша), Агнешка Бабич (Польша), Екатерина Бродская (Москва), Галина Сокольник (Минск), Андрей Приклонский (Москва), Лариса Макарская (Москва). Анна Федерович – обладательница проникновенного сопрано, выпускница музыкальной академии имени С. Монюшко в Гданьске. Агнешка Бабич – известная польская певица, актриса музыкального театра в Гдыни, обладательница премии Гран-при самого первого фестиваля имени Анны Герман в Зелена-Гуре. Екатерина Бродская – выпускница знаменитого детского хора Виктора Попова, актриса театра «Русская песня», исполнительница лирических и фолк-песен. Галина Сокольник – обладательница драматического сопрано, солистка Белорусской государственной филармонии, лауреат премии Гран-при Белорусского фестиваля песни Анны Герман «Эвридика». Лариса Макарская – солистка оперного театра Московской консерватории, участница проекта «Романтика романса». Андрей Приклонский – обладатель премии Гран-при на фестивале имени Анны Герман в Зелена-Гуре.

Татьяна Лысова

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