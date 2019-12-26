Альтернативный Новый год вместе с ТНТ4

Вместо бенгальских огней — огненная «Прожарка» (18+), вместо поздравлений звёзд – поздравления зрителей, вместо офиса – «Офис» (16+)!

Не знаем, с кем ты будешь отмечать Новый год, знаем точно — ТНТ4 будет отмечать с тобой! Пока на других каналах звёзды мило друг друга поздравляют, на ТНТ4 они будут общаться так же откровенно и без фальши, как за семейным праздничным столом. В эту новогоднюю ночь жёстких шуток будет больше, чем конфетти на голубых огоньках! 31 декабря в 23:00 телеканал подарит премьеру «Прожарки Ксении Собчак». Одна из самых влиятельных женщин страны встретится с молодыми стендап-комиками, которые выскажут ей всё, что думают про «Дом-2», выдвижение в Президенты, недавнюю свадьбу и другие скандальные моменты её жизни. Сразу после новогоднего обращения Президента и до утра ТНТ4 покажет лучшие выпуски «Прожарки». Оставим весь хейт к Павлу Воле, Даниле Поперечному, Юрию Дудю, громкому соседу, глупому комментарию и другим раздражителям в 2019 году, чтобы в следующем 2020 прокачивать самоиронию новых звёзд и свою собственную!

С 1 по 5 января никто даже и не вспомнит о работе, но один офис будет работать полный день. ТНТ4 считает, что нет ничего приятнее на отдыхе, чем смотреть, как другие работают. Поэтому покажет зрителям три сезона сериала «Офис» нон-стопом с 13:00 до 20:00.

С 1 по 12 января в спецпроекте «Поздравь по-братски» зрители смогут передать тёплые слова кому угодно и куда угодно с экрана телевизора. Не успел позвонить кому-то в новогоднюю ночь? Поздравь прямо в эфире ТНТ4 на всю страну! А телеканал в качестве подарка покажет самые смешные номера Comedy Club на новогоднюю тематику. Заходи на сайт https://bro.tnt4.ru/, внимательно читай простые правила и присылай видео, который должно начаться со слов «Поздравь по-братски…» в WhatsApp +7 (910) 467-44-43.

Запоминай план на январские выходные:

31 декабря

23:00-00:00 «Прожарка Ксении Собчак»

00:00 — Лучшие выпуски шоу «Прожарка»

С 1 по 5 января

13:00-20:00 — сериал «Офис»

С 1 по 12 января

23:00-01:00 — «Поздравь по-братски»

С 6 по 12 января

Весь день — Comedy Club Classic