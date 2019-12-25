Алкомаркетам перестали выдавать лицензии

Закрыть алкомаркеты во Владимирской области пока не могут, но перестали выдавать лицензии их владельцам. В этом году были приостановлены четыре лицензии у продавцов спиртной продукции, две аннулированы. Сегодня на встрече с журналистами директор регионального департамента предпринимательства Тимур Рамазанов отчитался о борьбе с незаконной торговлей горячительными напитками.

Тимур Рамазанов, директор областного департамента предпринимательства:

Мы продолжаем бороться в том же ключе, что я и объявлял. Два года назад контроль и ограничительные меры за деятельностью этих предприятий общественного питания был убран из полномочий муниципалитетов. Поэтому мы столкнулись с тем, что недобросовестные предприниматели начали открывать так называемые алкомаркеты под видом предприятий общественного питания.

Мы неоднократно писали письма в соответствующие федеральные органы, в Заксобрание о том, чтобы этот контроль вернулся. Сейчас закон на рассмотрении в Госдуме. Я думаю, что на высшем уровне этот вопрос будет решен. А мы продолжаем в штатном режиме бороться с этими организациями. Отвечаем на письма с жалобами, выезжаем на проверку. Привлекаем с собой и прокуратуру. Борьбу ведем. Спокойно они не живут!

Сумма выписанных штрафов составила более 3 миллионов 700 тысяч рублей.

В этом году на территории области прошло более 1000 проверок в сфере розничной продажи алкогольной продукции. По злостным нарушителям возбуждено 4 уголовных дела. Сейчас открыто 3170 объектов, зарегистрировано 795 действующих лицензий. В ходе рейдов было выявлено 33 нарушения, изъято свыше 1000 литров спиртных напитков, составлен 171 протокол с административными нарушениями, где 150 – это факты продажи алкоголя в День семьи любви и верности и в День знаний.

Такие показатели говорят о том, что продавцам крепких напитков «закон не писан». На нарушения в редакцию «Призыва» пожаловались жители улицы Диктора Левитана.

— Местной алкашне спокойно продают водку, не открытую, закупоренную, как в магазинах. Здесь работает круглосуточный магазинчик. Они сначала в ближайшем продуктовом затариваются синькой, до 23.00, а потом идут туда, где им спокойно продают алкоголь в любых количествах, — говорит местный житель.

Сумма выписанных штрафов недобросовестным продавцам составила более 3 миллионов 700 тысяч рублей, сообщают в департаменте. Но нарушителей наказывают рублем нехотя, лишь в крайних случаях. Одновременно «борясь» с нелегалами, Тимур Рамазанов похвастался, что Владимирская область стала одним из лидеров ЦФО по обороту алкоголя.

Ранее «Призыв» сообщал, что медики призывают в Новый год не перебарщивать с шампанским, особенно тем, у кого есть проблемы со здоровьем.

Татьяна Данилова

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