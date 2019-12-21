Алана Чочиева вышла в полуфинал шоу «Голос»

Певица из Владимира Алана Чочиева продолжит участие в популярном вокальном шоу «Голос». Накануне самая юная участница проекта в прямом эфире шоу исполнила песню «Лететь» группы «А-мега». Девушку поддержала наставница Полина Гагарина и зрители. Полина Гагарина отдала ей 50 % своих голосов, еще 44,5% добавили зрители. В итоге в результатом 94,5% Алана Чочиева вышла в полуфинал. Компанию ей составил еще один участник команды Гагариной Ив Набиев.

Как рассказала Алана корреспондентам Первого канала, выступать в прямом эфире шоу особенно волнительно.

— Все будет происходить в режиме реального времени, поэтому все силы отдаю на репетиции — призналась владимирская певица.

Алану Чочиеву поддержала Полина Гагарина и зрители.

В полуфинале наставники команд вновь разделят между своими подопечными условные 100% голосов в пропорции 60% и 40%. И вновь баллы будут суммированы с результатами зрительского голосования. В финал проекта выйдут лишь четыре исполнителя — сильнейшие в своих командах. Сильнейшего вокалиста определит зрительское голосование.

Ранее «Призыв» рассказывал, что Алана Чочиева ярко выступила в нокаутах шоу «Голос».

Ольга Ефремова

Фото группы «Голос»