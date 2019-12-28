Алана Чочиева спела хит Пугачевой в полуфинале шоу «Голос»

Певица из Владимира Алана Чочиева завершила свое выступление в популярном вокальном шоу «Голос». Самая юная участница проекта, блестяще добравшись до полуфинала, не смогла пройти в финал, уступив это право другого участнику команду Полины Гагариной – Иву Набиеву. Накануне в прямом эфире шоу Алана сначала исполнила песню Аллы Пугачевой «Арлекино», а затем выступила с вместе с Ивом Набиевым и пивицей Zivert. Трио исполнило хит «Life».

В полуфинале в командах каждого из наставников оставалось по два участника. В финал из них мог пройти только один. Полина Гагарина распределила свои голоса следующим образом: 40% отдала Чочиевой, а остальные 60% — Набиеву. Зрители Алану спасти не смогли. Несмотря на то, что она набрала большинство голосов, пройти в финал ей не удалось.

Прощаясь с наставниками и зрителями, владимирская певица поблагодарила близких за то, что они уговорили ее на участие в шоу «Голос». Отдельную благодарность Алана выразила своей наставнице Полине Гагариной, которая многому ее научила.

Владимирская певица не прошла в финал шоу «Голос»

После эфира в интервью другому владимирскому исполнителю Тимофею Копылову, в свое время также участвовавшему в шоу «Голос», Алана Чочиева призналась, что покидать проект ей очень сложно.

— Не хочу расставаться с этим проектом. Это была сказка, которая, к сожалению, закончилась, — не скрывая слез, сказала Алана.

Ранее «Призыв» сообщал, что певица Ирина Коновалова представит Владимирскую область на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда». Первый тур масштабного музыкального состязания состоится уже 31 декабря.

Ольга Ефремова

Фото: стоп-кадр из видео