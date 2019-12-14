Алана Чочиева прошла в четвертьфинал шоу «Голос»

Певица из Владимира Алана Чочиева продолжит борьбу за победу в популярном шоу «Голос». Самая юная участница проекта блестяще преодолела этап нокаутов и прошла в четвертьфинал. Наставница тройки исполнителей Полина Гагарина посчитала, что лучшей была Алана.

— Я хотела поблагодарить всех ребят, я вас обожаю, люблю, спасибо огромное за работу. Со мной дальше идёт Алана! — озвучила свой выбор Полина Гагарина.

Владимирская исполнительница выступила с песней Кристины Орбакайте «Опять метель», музыку к которой написал Константин Меладзе. Алана завершила свое выступление под бурные аплодисменты зрительного зала и одобрительные улыбки наставников. Но не всех.

В эфире шоу даже разгорелся спор.

Певец Сергей Шнуров раскритиковал свою коллегу Полину Гагарину за выбор такой песни для 17-летней Аланы.

— Вот, Полин, почему Алана исполняет такую песню, которая предполагает какой-то жизненный опыт: сильная женщина плачет у окна. Почему выбор такой песни? Объясни мне, — на повышенных тонах заявил Шнуров.

Однако другой наставник, продюсер Константин Меладзе, с ним не согласился. По его мнению, Чочиевой досталась сложная композиция, и она справилась.

— Алана спела ее по-своему, и это тот редкий случай, когда моя песня понравилась мне в вашем исполнении, — высказался Меладзе.

Поддержала подопечную и Полина Гагарина, отметив, что та «не выступает с табличкой», на которой указан ее возраст.

Валерий Сюткин призвал Алану не обращать внимание на критику и отметил, что она исполнила песню «Метель» великолепно.

— Это было ангельское прочтение песни, — подчеркнул Валерий Сюткин.

Ранее «Призыв» рассказывал, что Алана Чочиева достойно выступила в поединках шоу «Голос».

Ольга Ефремова

Фото из личного архива Аланы Чочиевой