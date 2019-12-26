Акция «Подари мандарин» проходит во Владимире

Традиционная благотворительная акция «Подари мандарин» состоится сегодня во Владимире. Сбор фруктов будет весь день проходить в торговом центре «АШАН» на Тракторной. Каждый желающий может купить мандарины и передать их вместе с пожеланиями добра и благополучия волонтерам. В канун праздника такой новогодний подарок получат одинокие пожилые люди, ребята из приюта, многодетные и малообеспеченные семьи Владимира.

В прошлом году благодаря жителям Владимирской области удалось собрать полтонны мандаринов!

— Мандарин – один из символов Нового года. В предпраздничные дни этот фрукт из источника витаминов превращается в источник хорошего настроения. Мы хотим подарить его всем, кому сейчас нужна поддержка, забота и внимание! — подчеркивают организаторы, комитет по развитию женского предпринимательства областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и магазин «АШАН».

Ранее «Призыв» сообщал, что за рулем автобусов во Владимире можно увидеть настоящих Дедов Морозов. Они работают на маршрутах №№ 26 и 28.

Елена Пляскина

Фото: lesterlost.com