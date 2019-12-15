Адепты экологического учения переходят в православную веру

Десять жителей деревни Ягодино Гусь-Хрустального района написали прошение митрополиту Тихону о принятии их в лоно Русской православной церкви. Они просили разрешения помогать священнику соседнего села Тихоново восстанавливать православный храм. Ничего необычного тут, казалось бы, нет, за исключением одного — просители сообщали о том, что каются в следовании прежнему учению. Были они «анастасийцами».

Об этом учении написано много — и критического, и в защиту: мол, люди просто тянутся к экологии, хотят жить на лоне природы. Но в основе движения всё же лежит идеология — книги Владимира Пузакова-Мегре, придумавшего таежную отшельницу-Анастасию и вещающего якобы от ее имени. Пузаков — бывший фотограф и сибирский предприниматель (Мегре — принятая им фамилия его экс-супруги). С учением об Анастасии дело у него пошло бойко: реализуется соответствующая литература, саженцы кедра, кедровое масло и орешков (и даже кедровые плашки), сувениры с брендом Анастасии и прочая продукция, которую приобретают поклонники.

Книги издаются не только в России, но уже вышли за рубежом, в том числе в Литве, Германии, Грузии, Канаде, Малайзии и Чили. Там, как и в России, создаются центры «Анастасия», а сам сожитель «богини» ещё и читает платные лекции. Кроме того, он создал «Родную партию». Возможно, хочет заняться политикой, пока, правда, без особого успеха.

Во Владимирской области в своё время были созданы экологические поселения анастасийцев. Официального признания они не получили.

Стремительное распространение общин «анастасийцев» в регионе-33 пришлось на начало 2000-х. Поселения росли на бывших полях Судогодского, Гусь-Хрустального и иных районов. В СМИ, в частности, в «Российской газете», сообщалось о допущенном в связи с этим вольном обращении с землёй (паи, например, бывшего СПК «Илькино» скупались по одной цене, продавались последователям учения по другой), но судебных решений за этим не последовало.

Во Владимире в течение долгого времени действует частный фонд Мегрэ «Анастасия». Он, видимо, выполняет функции информационного и координационного центра общественного движения «Звенящие кедры России» (ЗКР). Были попытки некоторых участников ЗКР зарегистрировать движение как религиозное, но они потерпели неудачу. Религиоведы «Совета по вопросам религиозных объединений при администрации Владимирской области» провели экспертизу, установившую, что «вероучение, положенное в основу этого объединения, не носит самостоятельного характера, а представляет собой смешение образов, заимствованных из других религий, в частности, христианства и язычества». В результате Совет отказался признать данную группу людей в качестве религиозной.

Время от времени к «кедрозвонам» возникает интерес со стороны государственных структур. Например, к общине у села Тихоново Гусь-Хрустального района. Там поселились последователи учения из столичного региона. Их постройки оказались возведены на землях сельхозназначения, где запрещено строительство жилья. Теперь по решению властей весь этот незаконный самозастрой подлежит сносу. Мало того, в 2016 году национальный парк «Мещера» увеличил свои площади и ввел дополнительные ограничения на строительство и обработку земли в округе. Собственники участков общины «кедрозвонов» у села Тихоново оказались под штрафными санкциями контролирующих органов. С одной стороны новоявленных «помещиков» можно пожалеть, а с другой — люди взрослые и даже пожилые, знали, на что шли.

А буквально недавно, в октябре 2019 года, Октябрьским судом г. Владимира привлечена к административной ответственности и оштрафована Татьяна Л. На своей странице в соцсети она разместила фильм, включенный в список экстремистских материалов Минюста РФ. Как заявила женщина, она является сторонницей учения «Звенящие кедры России» и членом партии «Родная партия».

Андрей Лужнов

Фото i.multilisting.su