49-летняя жительница Владимира пропала без вести

Во Владимирской области ведутся поиски 49-летней Ольги Касаткиной. Жительница Владимира пропала без вести 28 ноября. С этого дня о ней никакой информации. К поискам подключились волонтеры «Лиза Алерт». Приметы пропавшей женщины: рост 150 см, нормального телосложения, волосы темные. Была одета в чёрную куртку, тёмную кофту, тёмные джинсы, жёлтые сапоги, светло-серую шапку. При себе у женщины была серо-белая сумка.

Куда могла направиться пропавшая — неизвестно, важна любая информация.

Волонтёры регионального отряда «Лиза Алерт» отмечают, что женщина может находиться в любом месте Владимирской области. Если вы что-то знаете о ее местонахождении, позвоните инфоргу поиска по телефону 8-977-687-49-09. Также обращаться можно на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или 112. Вся оперативная информация по поиску размещена здесь.

Ранее «Призыв» сообщал, что более 500 человек пропали во Владимирской области с начала года.

Ольга Ефремова

Фото «Призыв»