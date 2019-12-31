31 декабря во Владимирской области станет выходным днем

Областные власти поддались общероссийскому тренду и официально объявили 31 декабря выходным днем в этом году. Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин. Уточняется, что о принятии такого решения просили сами жители. Правда, за то, чтобы последний день уходящего года провести дома и спокойно подготовиться к празднику, придется потрудиться 28 декабря.

Выходной 31 декабря объявили и в ряде других регионов страны.

Таким образом, новогодние каникулы в этом году начнутся раньше. На работу жители Владимирской области вместе со всей страной выйдут 9 января, отработают два дня, четверг и пятницу, после чего наступят выходные.

Ранее «Призыв» сообщал, что правительство России утвердило календарь выходных дней на 2020 год. Праздники в календаре будущего года заняли 26 дней.

Ольга Ефремова

Фото: gorodz.info