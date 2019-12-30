30 тонн просроченной икры распродало предприятие из Киржача

Крупную партию икры с истекшим сроком годности выпустило в оборот одно из предприятий Владимирской области. Речь идет о 30 тоннах продукции. Нарушение удалось выявить благодаря системе «Меркурий». Эксперты Россельхознадзора провели мониторинг и установили нелогичные схемы перемещения лососевой икры. Все точки находились в Киржачском районе. Выяснилось, что срок годности всей партии истек, предприниматели подменили данные. Не оказалось и информации о производителе и производственном сертификате.

Все эти факты стали поводом для внеплановой выездной проверки. Эксперты отобрали образцы икры. Их отправили на исследование. На момент проведения проверочных мероприятий продукция была реализована, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. По результатам проверки в отношении юридического лица будут приняты меры административного воздействия.

Все сертификаты выдавала государственный ветеринарный врач из Киржача.

Ветеринарные сертификаты на просроченную икру оформляла государственный ветеринарный врач Киржачской районной станции по борьбе с болезнями животных. Информация об этом незамедлительно была направлена в департамент ветеринарии администрации Владимирской области. Врача уже отстранили от работы. Вся информация будет направлена в правоохранительные органы.

Ранее «Призыв» сообщал, что несколько партий фальсифицированного сливочного масла выявили на территории Владимирской области. Проверки прошли в Гусь-Хрустальном и Радужном.

Елена Пляскина

Фото: ribnoemesto-irk.ru