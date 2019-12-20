20-метровую живую ель поставили у «Белого дома»

У здания администрации Владимирской области установили живую новогоднюю ель. 20-метровую красавицу привезли из Ковровского района. Радовать жителей Владимира она будет до конца января. Как и в прошлом году, дерево подарило местное лесничество. Елочку срубили в субботу. Транспортировать пятитонное дерево было непросто, говорят рабочие. Несколько веток пришлось срубить, некоторые лапы сами обломились. Их будут закреплять с помощью пластиковых хомутов. Чтобы ель надежно стояла, её зафиксировали специальным креплением.

Дерево привезли из Ковровского района.

— Там гильза стоит на 2 метра в асфальте, поставили распорки. Никуда не денется. Сегодня наряжаем, завтра будет пробное подключение гирлянды, электрики должны ещё протянуть от щитка провод, – рассказал «Призыву» один из рабочих. — Украшения прошлогодние, плюс будет добавлено несколько позиций.

В прошлом году на установку и украшение елки из областного бюджета было потрачено 360 тысяч рублей. Напомним, что больше 10 лет у «Белого дома» стояла искусственная ель. В 2016 году на её аренду и украшение областная администрация потратила 1,6 миллиона рублей, в 2017-м – 586 тысяч рублей.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»